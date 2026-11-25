L'Inter centra la terza vittoria di fila nella League Phase di Champions battendo 2-0 lo Stoccarda con i gol di Petar Sucic e Lautaro Martinez. Un successo che Nicolò Barella, MVP del match, commenta così a Sky Sport nell'intervista flash: "Siamo abituati a sentire tante cose verso di noi, l'Inter fa parlare perché ci sono tante aspettative. Non abbiamo mai nascosto le nostre ambizioni, quindi accettiamo le critiche, anche se a volte sono un po' esagerate. Oggi l'importante era vincere, non parlare. Lo Stoccarda è un a squadra tosta, che pressa tanto, potevamo fare meglio ma l'importante era vincere per il nostro cammino in Champions e per la nostra fiducia".

C'era un'attenzione diversa oggi...

"Possiamo migliorare, oggi era una partita da portare a casa contro una squadra che non ti fa giocare nella miglior maniera. Avevamo bisogno di tirare fuori l'elmetto, l'abbiamo fatto con 2-3 interventi difensivi che a volte sono mancati. Abbiamo messo cazzimma, c'è da fare i complimenti a tutti".

Compiimenti anche a te, dopo le critiche.

"Fa parte del gioco, ci sono periodi in cui sei al 100%, altri in cui sei al 50%. Io sono disposto ad accettare le critiche e le scelte del mister. Cerco sempre di dare il mio contributo".