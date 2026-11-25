Vittoria pesante e importante, per l'Inter, che archiviata l'amarezza di Bergamo torna a imporsi in Champions League superando per 2-0 lo Stoccarda, successo che permette ai nerazzurri di ribaltare l'andamento in League Phase dopo le prime due sconfitte e di arrivare a quota nove, mettendo un bel mattoncino per la seconda fase. Una vittoria che non fa una grinza, dove l'Inter, che tanto crea nel primo tempo ma non trova mai lo spiraglio giusto, nella ripresa spacca la gara col rigore di Petar Sucic e raddoppia col ritorno al gol di Lautaro Martinez, servito alla perfezione da Federico Dimarco. Sotto la pioggia di San Siro, l'Inter si regala una bella serata.

IL TABELLINO

INTER-STOCCARDA 2-0

MARCATORi: 57' Sucic (R), 74' Lautaro Martinez

INTER: 1 Josep Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (41' 32 Dimarco); 99 Spence, 23 Barella (85' 5 Stankovic), 8 Sučić, 22 Mkhitaryan (68' 21 Jones), 30 Carlos Augusto; 94 P. Esposito ((5' 17 Diouf), 9 M. Thuram (68' 10 Lautaro Martinez)

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel 6 Stones, 11 Luis Henrique, 28 Pavard, 44 Bovo, 53 Lavelli.



Allenatore: Cristian Chivu.

STOCCARDA: 41 Seimen; 29 Jeltsch (70' 14 Jaquez), 24 Chabot, 3 Hendriks; 4 Vagnoman (64' 18 Leweling), 28 Nartey (70' 6 Stiller), 47 Spalt, 7 Mittelstädt; 11 El Khannouss, 9 Demirović, 10 Führich (64' 26 Undav).

In panchina: 1 Bredlow, 2 Al-Dakhil, 8 Tiago Tomás, 16 Atakan Karazor, 17 Pejčinović, 21 Prömel, 22 Assignon, 44 L. Sauer.

Allenatore: Sebastian Hoeneß.

Arbitro: Letexier (FRA). Assistenti: Mugnier - Rahmouni. Quarto ufficiale: Lissorgue. VAR: Higler (NED). Assistente VAR: Van Boekel (NED).

Note

Spettatori: 74.003

Ammoniti: Thuram (I), Jeltsch (S)

Possesso palla: 59%-41%

Tiri in porta: 2-1

Tiri totali: 13-3

Corner: 11-6

Recupero: 1°T 2' 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 4 - FISCHIA LETEXIER, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!! COI GOL DI SUCIC E LAUTARO, L'INTER BATTE LO STOCCARDA E IMPRIME UNA NUOVA MARCIA AL CAMMINO EUROPEO.

90' + 3 - Inter che parte in contropiede con Diouf che lancia Lautaro. Tiro del capitano respinto, sulla ribattuta c'è Stankovic che trova un altro muro.

90' + 1 - Cominciano i quattro minuti di recupero, Martinez si prodiga in un'uscita un po' avventata su Hendriks che resta a terra.

89' - Grande chiusura di Carlos Augusto che strappa il rinvio dal fondo a Tiago Tomas.

87' - Stavolta è Spence a chiudere su Undav. Prima viene dato corner, poi Letexier cambia e dà rinvio dal fondo.

86' - Ultimi minuti per Diouf e Stankovic, fuori Esposito e Barella.

85' - Un'azione promettente dell'Inter diventa una ripartenza dello Stoccarda, ammansita ancora da Akanji.

84' - Proprio El Khannouss esce per far spazio a Tomas.

83' - Akanji chiude da campione sul tentativo di tiro di El Khannouss, agevolato da un errore di Bisseck.

82' - Bella uscita dell'Inter, Dimarco lancia su Esposito il cui tiro è ribattuto.

80' - Calcia Mittelstadt, palla sulla barriera ed Esposito spazza.

78' - Lautaro perde palla, Akanji atterra Undav a ridosso dell'area e viene ammonito.

IL GOL DI LAUTARO: Blitz improvviso dell'Inter, Dimarco lancia col radar Lautaro imbeccandolo solo a ridosso dell'area. Controllo e tiro micidiale che non lascia scampo a Seimen

74' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZ!!!

74' - Mittelstadt si butta a pesce in area sul contatto con Spence, Letexier deciso a dire che non è fallo.

73' - Fallo di Demirovic su Carlos Augusto, Letexier invita alla calma.

71' - Si presenta nel match Leweling, che manda alto un tiro a giro. Nello Stoccarda dentrro Stiller per Nartey e Jaquez per Jeltsch.

68' - Finisce la partita di Thuram, in campo Lautaro. Dentro anche Jones per Mkhitaryan.

68' - Martinez a terra, colpito duramente col ginocchio da El Khannouss.

65' - Grande chiusura di Carlos Augusto, che toglie un gol fatto a Demirovic. Ma Stoccarda che ancora attacca.

64' - Sbaglia un anticipo Bisseck, azione regalata allo Stoccarda. Poi c'è però fallo di Jeltsch.

64' - Cambi per lo Stoccarda: Leweling e Undav prendono il posto di Vagnoman e Fuhrich.

63' - Calcia Dimarco, Seimen è quasi preso controtempo ma poi vola a deviare in corner.

62' - Punizione interessante per l'Inter, Dimarco e Barella sul pallone.

61' - Ancora un brivido per l'Inter da corner, Bisseck ci mette il piede e aiuta Martinez. Per poi esultare.

60' - Demirovic si ritrova servito un pallone ghiotto dopo doppio errore di Bisseck e Carlos Augusto, ma spara fuori.

57' - Dal dischetto va Sucic... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Il croato spiazza Seimen e fa bis dopo l'Atalanta.

55' - Letexier va all'on field review. Decisione di un secondo: rigore per l'Inter.

54' - Sospetto tocco mano di Vagnoman sul cross di Dimarco in area, Letexier dice non è rigore e San Siro esplode.

53' - Mkhitaryan riceve da Sucic e prova l'assist per Thuram, ma il pallone è troppo profondo e finisce fuori.

52' - Martinez blocca un cross da sinistra, poi però regala la palla allo Stoccarda.

50' - Barella non si intende con Dimarco, si perde un'azione per l'Inter.

48' - Trattenuta pesante su Esposito, Jeltsch viene ammonito.

46' - Stoccarda subito pericoloso con Nartey che da ottima posizione manda alto.

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22.04 - L'Inter batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

22.03 - Sono 74.003 gli spettatori oggi a San Siro.

22.02 - Squadre in campo per il secondo tempo.

21.58 - Arriva il responso sull'infortunio di Alessandro Bastoni, uscito al 41esimo per fare spazio a Federico Dimarco: si tratta di un indolenzimento al quadricipite da valutare nei prossimi giorni.

HALFTIME REPORT - Grinta e malasorte per l'Inter in questi primi 45 minuti. Che dopo un avvio complicato prende le misure allo Stoccarda e si produce in alcune azioni importanti, dove però è mancato sempre l'ultimo guizzo, per imprecisione ma anche per sfortuna come in occasione del palo interno clamoroso colpito da Barella. Chivu purtroppo deve aggiungere alla lista infortunati anche il nome di Bastoni.

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45' + 2 - Letexier ordina la fine del primo tempo: squadre a riposo sul punteggio di 0-0.

45' + 1 - Due minuti di recupero. Azione di Thuram che calcia trovando un corner.

43' - Palo di Barella! Azione tambureggiante dell'Inter in area tedesca, Esposito controlla e mette per Barella che calcia di esterno. La traiettoria beffa Seimen che però viene aiutato dal legno.

42' - Grandissima occasione per Thuram che si invola su erroraccio della difesa in area, poi però colpisce l'esterno della rete.

41' - Bastoni esce dal campo, dentro Dimarco.

41' - C'è qualche problema per Bisseck, che ha bisogno dei soccorsi. Anche se ad alzare bandiera bianca è Bastoni.

39' - Sucic guadagna metri, poi calcia dalla distanza mandando fuori.

38' - Ottimo recupero di Spence a metà campo, Akanji ripulisce l'azione.

37' - Spence viene atterrato in area, Letexier lascia correre

36' - Prova il tiro Bisseck, posizione buona ma conclusione centrale: para Seimen.

34' - Barella torna in campo dopo i soccorsi.

34' - Thuram si divincola tra quattro difensori, ma poi perde il pallone in area.

32' - Si è fermato Barella, che accusa dolore al gomito a causa dello scontro con Chabot precedente. Per l'ex Samp forse siamo a due gialli risparmiati...

31' - Doppio scontro a metà campo, nessun estremo di fallo per Letexier.

31' - Ripartenza Stoccarda, cross di El Khannouss troppo lungo per Demirovic.

30' - Lancio bellissimo di Esposito per Thuram, che entrato in area anziché calciare scarica su Mkhitaryan che arriva con un secondo di ritardo.

27' - Fase di gioco di grande intensità, con l'Inter che preme.

24' - Corner dalla destra, spizza Bisseck poi Akanji arriva sul pallone ma da posizione angolata manda fuori.

22' - Spalt anticipa Sucic che poi commette fallo su Nartey.

19' - Carlos Augusto cade in un contrasto con due difensori, Letexier lascia proseguire.

16' - Cosa si è mangiato Spence. Letexier lascia correre su un fallo di Esposito (giallo risparmiato) lasciando l'ex Tottenham libero di involarsi in area, ma al momento del tiro Spence viene ipnotizzato da Seimen in uscita.

15' - Martinez! Grande intervento dello spagnolo sulla conclusione di Fuhrich in area, dopo errore di Bisseck in un controllo.

13' - Thuram si scontra con Mittelstadt atterrandolo duramente, Letexier ammonisce il suo connazionale

11' - Tenta ancora la ripartenza lo Stoccarda, Akanji riesce a intercettare un cross dalla destra.

8' - Stoccarda che recupera un altro pallone a ridosso dell'area nerazzurra e riparte pericolosamente, poi Sucic respinge il tiro di Demirovic.

7' - Prova la girata di testa Demirovic, palla fuori.

6' - Spence regala un pallone allo Stoccarda, sugli sviluppi della ripartenza arriva prima un cross di Mittelstadt che attraversa tuta l'area poi un calcio d'angolo.

4' - Esposito guadagna il primo corner del match.

3' - Chabot atterra con una mossa quasi da wrestling Esposito, per Letexier tutto regolare. Poi arriva un cross di Vagnoman bloccato da Martinez.

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20.59 - Calcio d'inizio del match per lo Stoccarda: PARTITI!

20.58 - Barella e Demirovic davanti a Letexier per il sorteggio

20.56 - Le due squadre entrano in campo, mentre le due tifoserie si sfidano a colpi di sciarpate.

20.55 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

20.43 - Rientra anche lo Stoccarda, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

20.42 - L'Inter rientra negli spogliatoi.

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