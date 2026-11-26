Un'altra accelerata, stavolta verso il rinnovo. Per Carlos Augusto, uno dei protagonisti in positivo di questa prima parte della stagione nerazzurra. "Si tratta di limare gli ultimi dettagli ed entro il week-end è prevista l’intesa definitiva - si legge sul Corriere dello Sport -. A quel punto, occorrerà attendere solo firma e annuncio ufficiale. Il mancino brasiliano allungherà il suo legame con l’Inter fino al 2031, ottenendo anche un adeguamento dell’ingaggio. Che toccherà quota 4 milioni, bonus compresi".

Un riconoscimento, come riporta il quotidiano, per il suo rendimento e la capacità di farsi trovare sempre pronto quando chiamato in causa. "Peraltro, in questa stagione, sta trovando ancora più spazio: esattamente come desiderava", sottolinea ancora il quotidiano. Sarà solo il primo di una serie di rinnovi già messi in cantiere.