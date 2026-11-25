Yael Trepy, attaccante del Cagliari, ha parlato del momento dei rossoblu, facendo riferimento anche alle gare giocate contro le big in A: "Ci manca un po’ il gol, non saprei dire quale sia la ragione. Stiamo lavorando per segnare di più e concretizzare le occasioni. Vogliamo dire la nostra con le nostre qualità, come abbiamo sempre fatto. Undici punti di differenza sono tanti, ma contro Inter, Roma, Como e altre grandi squadre siamo stati all’altezza della situazione". Le parole riprese da MilanNews.