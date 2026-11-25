Si chiude ufficialmente la 5ª giornata della league fase di Champions League. Nel corso della serata del 25 novembre, oltre alla vittoria dell'Inter contro lo Stoccarda si sono disputate altri nove incontri che hanno potuto regalare gol ed emozioni. Di seguito sono riportati tutti i risultati e i marcatori delle sfide:

Atletico Madrid - Viking 2-0 (19' Sorloth, 24' Alvarez)

Bruges - Liverpool 0-3 (13' e 82' Isak, 79' Wirtz)

Lilla - Bayern Monaco 2-1 (15' Upamecano 62' [BM], Ueda [L], 65' aut. Pavlovic [L])

PSG - Roma 2-2 (5' Hermoso [R], 31' Zabarnyi [PSG], 62' rig. Dembele [PSG], 78' rig. Malen [R])

Shakhtar - Fenerbahce 0-1 (56' Muriqi)

Sporting - Manchester United 2-2 (33' rig. e 80' Suarez [SL], 48' rig. e 50' Fernandes [MU])

Sabah - Barcellona 1-4 (31' e 51' Gordon [B], 55' Adeyemi [B], 60' Gabriel Jesus [B], 63' Mickels [S])

Slavia Praga - Villarreal 0-1 (62' Buchanan)