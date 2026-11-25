Petar Sucic ha commentato così a Sky il successo contro lo Stoccarda: "Ho avuto la possibilità di segnare ancora e sono felice perché così contribuisco all'economia del risultato. La squadra ha una mentalità molto forte ed è sempre molto unita. La stagione è lunga ed è impossibile essere sempre perfetti. Dobbiamo stare uniti, contenti di non aver subito gol. Lo Stoccarda ha provato a crossare tante volte, ma siamo stati davvero bravi in difesa".