Sperava di tornare all'Inter, anche se quella porta non si è mai aperta. Ha rifiutato i sondaggi di Lazio e Fiorentina, aspettando una chiamata dalla Juventus, ma anche in questo caso il ritorno in Italia non si è mai concretizzato. Ora per Mauro Icardi potrebbero però aprirsi porte di un certo blasone, quelle del Bayern Monaco. Almeno ne è convinta Bild, secondo cui l'attaccante 33enne, attualmente svincolato, sarebbe un'opzione per i bavaresi dopo l'infortunio ai legamenti della caviglia che terrà Harry Kane lontano dai campi di gioco per circa tre mesi.

Come Choupo-Moting

Il motivo è presto detto: disponibile a parametro zero, esperto e reduce da 14 gol in campionato in sole dodici partite da titolare con il Galatasaray. Un contratto fino alla fine della stagione minimizzerebbe il rischio ed eviterebbe ulteriori, non preventivati investimenti. Il Bayern Monaco conosce bene questo modello: nel 2020, Eric Maxim Choupo-Moting arrivò a parametro zero come riserva di Robert Lewandowski e inizialmente firmò un contratto di un anno. Quella che era iniziata come una soluzione temporanea si rivelò un vero colpo di fortuna.