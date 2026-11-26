Tanti voti alti, media ben oltre la sufficienza. Così il Corriere della Sera valuta la prestazione dell'Inter ieri sera contro lo Stoccarda, quinta partita della league Phase di Champions League. Ecco di seguito i voti dei nerazzurri:
Martinez 6 – Risponde presente sulla potente conclusione di Führich dalla sinistra.
Bisseck 7 – Efficace in fase difensiva, decisivo nella chiusura su Nartey. Si fa valere anche di testa nell’area avversaria.
Akanji 7 – Fa da guardia del corpo a Demirovic, chiudendo ogni spazio all’attaccante tedesco.
Bastoni 6 – Lascia il campo al 40’ toccandosi la coscia. Un indolenzimento al quadricipite da valutare nei prossimi giorni.
Spence 6,5 – Si divora metà campo in contropiede, ma vanifica tutto calciando addosso a Mittelstädt. Regala poi un pallone delizioso a Mkhitaryan, che non ne approfitta. Ruba palla a Jeltsch, ma davanti alla porta perde la precisione. Di seguito i principali giudizi.
Dimarco 7,5 – Torna a essere il vecchio Dimash. Il suo cross, intercettato con il braccio da Vagnoman, provoca il rigore che sblocca la partita. Poi confeziona un assist perfetto per il raddoppio di Lautaro.
Lautaro 7 – Bentornato capitano. Pochi minuti per chiudere la partita e archiviare la pratica Stoccarda. Ritrova il gol e dà subito il suo contributo.
Barella 7 – Generoso come sempre, sfiora il vantaggio con una splendida conclusione di esterno destro che si stampa sul palo.
Sucic 6,5 – Metronomo del centrocampo, svolge il proprio compito senza sbavature. Dal dischetto dimostra freddezza e sblocca il risultato.
Mkhitaryan 5,5 – Ha l’occasione di portare avanti l’Inter già nel primo tempo, ma arriva in ritardo sull’invito di Thuram e non riesce a sfruttarlo.
Carlos Augusto 7 – Più sentinella a protezione del fortino che incursore nella metà campo avversaria. Da applausi la chiusura su Demirovic.
Pio Esposito 7 – Dopo la tripletta di Bergamo, veste i panni del suggeritore. Lancia Spence nello spazio e serve Barella. Splendido il movimento che apre la strada al raddoppio nerazzurro.
Thuram 6,5 – Ammonito, lavora per la squadra e contribuisce alla manovra offensiva. Lascia il campo nella ripresa per fare spazio a Lautaro.
Chivu 7 – Terza vittoria consecutiva in Europa, classifica che sorride e porta inviolata. La squadra reagisce dopo Bergamo e porta a casa il risultato senza rischiare. Missione compiuta.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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