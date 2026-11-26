Anche oggi, all'indomani della partita di Champions League vinta dall'Inter contro lo Stoccarda, alla quale non hanno partecipato, Piotr Zielinski e Ange-Yoan Bonny si sono allenati ancora a parte. Hakan Calhanoglu, invece, ha svolto solo terapie, primo step per provare a recuperare in tempo per l'ultima gara del 2026, la finale di Supercoppa italiana contro la Lazio. L'ultimo infortunato nerazzurro in ordine cronologico, Alessandro Bastoni, vittima ieri di un indolenzimento al quadricipite, infine, verrà valutato domani attraverso gli esami del caso.