J. MARTINEZ 6 - Un gran bel clean sheet, di quelli che ti fanno andare a dormire serenamente. Attento sul sinistro di Fuhrich, che calcia forte sul primo palo, non gli toccano altri interventi complicati a parte alcune uscite anche in terre sconosciute. Non è semplice far uscire il pallone per l'assenza di un regista che gli va incontro e per la linea offensiva alta dei tedeschi che lo priva di vie di fuga, però non commette particolari errori con i piedi.
BISSECK 6 - Come al solito spregiudicato, accompagna con costanza la manovra a destra, trovandosi spesso più alto di Spence (e provandoci da posizione invitante). E come al solito lascia a desiderare in qualche chiusura difensiva, come quando apparecchia in modo goffo per il sinistro di Fuhrich o lascia lì troppi palloni nella ripresa. In compenso in entrambe le aree i suoi centimetri fanno comodo contro l'artiglieria pesante tedesca.
AKANJI 7 - A parte il falletto con cui porta a casa un cartellino giallo e una pericolosa punizione dal limite, la sua prestazione rasenta la perfezione. Ottimo posizionamento sui cross, bene negli anticipi e nel finale due interventi salva risultato di quelli che ti fanno scattare in piedi sulla sedia. Rispetto al giocatore confuso e scarico dell'ultimo periodo, è tornato in grande spolvero.
BASTONI 6 - Costretto ad alzare bandiera bianca alla fine del primo tempo, dopo una prestazione positiva in cui oltre a farsi trovare sempre al suo posto contro il pericoloso El Khannouss, avanza il proprio baricentro per triangolare con Carlos Augusto e Mkhitaryan. Una spinta che a sinistra stava creando difficoltà allo Stoccarda con il trascorrere dei minuti. DAL 40' DIMARCO 7 - Accende immediatamente il motore pur se è freddo, fregandosene del rischio di ingolfarsi. Tocca con mano le difficoltà mal celate dal tipo di partita maschia che si è venuta a creare ma si adegua rapidamente. Nella ripresa si guadagna il rigore con uno dei suoi cross, costringe Seimen al riflesso con un bel calcio di punizione e serve a Lautaro l'assist per il raddoppio. Meno male che doveva riposare...
SPENCE 7 - Viaggia a corrente alternata, però viaggia e questo lo fa con costanza. Spreca l'occasione più nitida della partita sparando addosso a Seimen quando poteva fare qualsiasi altra cosa, poi ogni tanto sembra assentarsi. Però quando è connesso fa sempre la cosa giusta, strappando anche applausi con recuperi difensivi o sgasate sulla fascia destra. Gli manca la continuità dentro la partita, ma a questo giro le note positive abbondano, soprattutto grazie a una ripresa di alto profilo traboccante di personalità.
BARELLA 6,5 - Fa temere il peggio quando nel primo tempo esce dal campo tenendosi il braccio, dopo una spallata dura e abbastanza irregolare di Chabot. Per fortuna torna a lottare come fino a quel momento su ogni pallone, galvanizzato dal contesto di battaglia che un po' alla volta prende il sopravvento. Sbaglia diversi palloni, anche perché ne tocca un'infinità. Peccato che quello giusto, meraviglioso esterno destro, vada a infrangersi contro il palo interno a Seimen già rassegnato. DALL'86' STANKOVIC SV.
SUCIC 6,5 - Terza scelta in regia, in assenza delle prime due gli tocca replicare le fatiche di Bergamo. Si adatta a un ruolo non proprio in linea con la sua vocazione, cercando di essere più ordinato e diligente possibile. La tendenza però rimane quella della mezzala, e porta avanti il pallone un po' troppo prima di liberarsene. Non eccezionale negli spazi stretti, però compensa con la corsa, la solidità e il ghiaccio nelle vene dal dischetto.
MKHITARYAN 6,5 - Encomiabile per l'impegno profuso e per l'intelligenza che gli permette di sopperire anche ai limiti imposti da madre natura, acuiti anche dalla fisicità dei tedeschi e dal campo pesante. L'armeno non si scompone, accetta qualche imprecisione e il fatto di non avere più lo slancio di una volta che forse gli avrebbe permesso di arrivare con i passi giusti sull'assist goloso di Thuram. Un soldato al servizio della sua causa. DAL 68' JONES 6 - Pochi minuti dopo il suo ingresso, Lautaro firma il raddoppio e la partita assume connotati ben precisi: bisogna congelare il pallone e fare attenzione a non concedere spazi. L'inglese esegue il compito senza infamia né lode.
CARLOS AUGUSTO 7 - In una serata del genere servono i muscoli e al brasiliano di certo non fanno difetto. C'è da fare a sportellate sia da quinto, sia da terzo quando entra Dimarco. Con costanza e cura quasi maniacale del proprio incarico, al netto di pochi passaggi a vuoto più che legittimi in una partita di questo genere. Nella fase in cui lo Stoccarda alza il baricentro, lui alza il proprio livello di attenzione difensiva: clamoroso il salvataggio acrobatico su Demirovic che stava già festeggiando.
THURAM 6,5 - Per uno che ieri non si è allenato e sembrava non dovesse farcela perché troppo affaticato, niente male. Corre ovunque, palla al piede è una continua minaccia per i non certo rapidi centrali tedeschi. Ha sulla coscienza l'errore nel primo tempo, ma per tutte le energie che spende al servizio dela ragion di Stato glielo si può concedere. Esce stremato. DAL 68' LAUTARO 7 - Non è il primo, ma il secondo pallone che tocca e lo sbatte in rete con personalità e la consapevolezza di chi non aspettava altro. La palla di Dimarco, la finta di Esposito e quella grande occasione attesa dalla serata deludente contro il Bruges, quando alla sconfitta si è aggiunto l'infortunio. Un gol pesantissimo, visto il momento della partita. Bentornato, capitano.
ESPOSITO 6,5 - Sin dall'inizio Chabot e Jeltsch gli fanno capire, con il placet di Letexier che non fischia nulla, che sarà una serata pesante. Malmenato dall'inizio, riesce comunque spesso a districarsi dalle ruvide marcature rispondendo allo stesso modo. Manda in porta Spence con un'apertura eccezionale nel primo tempo, poi pulisce numerosi palloni, aprendo spazi per i compagni. Non risparmia una goccia di sudore per la maglia e anche se non segna per la sesta partita consecutiva guadagna applausi convinti. DALL'86' DIOUF SV.
ALL. CHIVU 7 - Privo di un vero regista, dà ancora fiducia a Sucic in quella posizione e prega che Thuram abbia realmente messo alle spalle la stanchezza. Nel primo tempo l'Inter gioca meglio e meriterebbe di più (palo clamoroso di Barella e due chance enormi non sfruttate), poi nella ripresa ottimizza al meglio le occasioni e il vento degli episodi cambia. Appena entrato, Lautaro lo ripaga con la rete che trasmette serenità. Gestisce bene le risorse e supera un ostacolo scorbutico.
STOCCARDA: Seimen 6; Jeltsch 6 (dal 71' Jaquez 5,5), Chabot 6, Hendriks 6; Vagnoman 5,5 (dal 63' Leweling 5,5), Nartey 6 (dal 71' Stiller 6), Spalt 5,5, Mittelstädt 6; El Khannouss 5,5 (dall'84' Tomas sv), Demirović 5,5, Führich 6 (dal 63' Undav 5,5). All. Hoeneß 5,5
ARBITRO: LETEXIER 5,5 - Eccessivamente puntiglioso sui dettagli, permette lotte corpo a corpo oltre il limite del consentito e ovviamente ad avvantaggiarsene sono i robusti centrali tedeschi. Giustissimo il giallo a Thuram per un doloroso step on footh. Manca il giallo a Chabot per entrata dura su Esposito e a Demirovic per un fallo simile su Carlos. Serve la chiamata del VAR per concedere il rigore sul fallo di mano di Vagnoman. Per lui è sempre tutto regolare...
ASSISTENTI: Mugnier 6 - Rahmouni 6
VAR: Higler 6,5
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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