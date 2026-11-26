E' fatta per il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter fino al 2031. Per ratificare l'accordo, oggi, attorno alle 16.40, il giocatore brasiliano si è presentato nella sede del club, in Viale della Liberazione, a Milano, accompagnato dal suo agente, Beppe Riso, che ha parlato così incalzato dal nostro inviato: "Se siamo qui, significa che siamo soddisfatti - le sue parole -. Se il giocatore crede nel progetto? Sì. l'obiettivo della trattativa era riconoscere il nuovo status del giocatore, uno status che si è meritato con grandi prestazioni. Nessuno riesce a fare a meno di lui".

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