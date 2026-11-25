Benjamin Pavard, che ha vestito in passato la maglia dello Stoccarda, è il protagonista dell'intervista principale pubblicata oggi dall'Inter nel Matchday Programme in cui solitamente ci si racconta, partendo dalle proprie origini. Dai primi gol a Jeumont alla maglia nerazzurra, ecco qualche chicca personale da parte del difensore francese.

Jeumont

"Ho iniziato a giocare a Jeumont, nel nord della Francia, il paese in cui sono cresciuto. Qui ho segnato anche i miei primi gol".

Modello Zizou

"Ho sempre pensato che sarei diventato un calciatore, fin da quando sono nato. Da piccolo ammiravo Zinedine Zidane, è stato il mio primo modello. L'avversario più forte che ho affrontato? Marcus Thuram, prima in Bundesliga e ora ogni giorno in allenamento".

L'esordio

"Ricordo il mio esordio da professionista: avevo solo 18 anni e giocavo con il Lille, la mia squadra del cuore. Sugli spalti c'era tutta la mia famiglia: è stata davvero una giornata speciale per me".

Lo scambio più prezioso

"Una maglia che ho scambiato alla quale sono particolarmente affezionato è quella di David Luiz, mentre la vittoria più importante della mia carriera è stata sicuramente il Mondiale con la Francia nel 2018. La qualità che mi ha aiutato di più in carriera? La generosità in campo".

Inter speciale

"Il mio giocatore preferito della storia dell'Inter è senza dubbio Javier Zanetti per ciò che rappresenta. Questo è un club speciale, l'ho capito fin da subito: l'amore dei tifosi fa la differenza, così come la storia incredibile dell'Inter e i tantissimi trofei vinti".