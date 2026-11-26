L'Inter batte lo Stoccarda 2-0 con una prestazione di grande lucidità, ritrova Lautaro in una condizione accettabile e si rilancia sia a livello di classifica Champions sia a livello morale dopo il deludente pari di Bergamo.

Per Chivu solo una grana: lo stop di Bastoni. Ma la sensazione è che il centrale nerazzurro si sia fermato in tempo...