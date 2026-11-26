Un cimelio storico della finale dei Mondiali 2010 è stato venduto all’asta per 65.126 euro. Si tratta della maglia numero 15 indossata da Sergio Ramos nella sfida tra Spagna e Olanda, disputata a Johannesburg e vinta dagli spagnoli grazie al gol di Iniesta nei tempi supplementari.

La divisa, a maniche lunghe e completa dei distintivi ufficiali FIFA, è rimasta per 16 anni nelle mani di Wesley Sneijder. L’ex centrocampista dell’Inter l’aveva ottenuta scambiandola con Ramos al termine della partita.

La vendita si è svolta sulla piattaforma specializzata MatchWornShirt e, secondo quanto riportato da Marca, ad aggiudicarsi il cimelio è stato un collezionista brasiliano. Decisamente più contenuta la cifra raggiunta dalla maglia indossata dallo stesso Sneijder in quella finale, venduta per poco più di 5mila euro.