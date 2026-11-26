In certe notti di pioggia e tensione, conta soltanto vincere. L’Inter lo fa con una prestazione solida, senza brillare come contro Feyenoord e Como, ma dimostrando di saper soffrire. A mettere al sicuro il risultato è Lautaro, il cui ritorno al gol rappresenta una risposta importante dopo i quattro gol incassati a Bergamo. I nerazzurri ritrovano anche la porta inviolata e salgono a 9 punti, avvicinando la qualificazione ai playoff.
I leader trascinano
Per entrare direttamente agli ottavi, sottolinea il Corriere della Sera, quota 16 resta l’obiettivo: serviranno quattro punti tra Borussia Dortmund in trasferta e Liverpool a San Siro, considerando che l’ultima sfida sarà contro lo Slovan Bratislava. Un traguardo difficile, ma alla portata, soprattutto con Lautaro ritrovato. Anche Dimarco, subentrato dalla panchina, firma l’assist del raddoppio. Sono i leader a dover trascinare un’Inter ancora alla ricerca di continuità, come dimostrano le difficoltà nei momenti di sofferenza. Pesa l’assenza di un Çalhanoglu al meglio: il turco garantisce qualità, equilibrio e capacità di trovare la giocata giusta, oltre a essere il primo a ripiegare in fase difensiva. Un giocatore così sarà fondamentale anche per la squadra del futuro.
Fase decisiva
La Champions continua a essere un terreno complicato per le italiane. Dopo cinque giornate, le vittorie sono nove, contro le dieci della scorsa stagione e le dodici di due anni fa, quando però le squadre partecipanti erano cinque. Le prossime tre giornate saranno decisive, ma arrivano segnali incoraggianti: la Roma strappa un coraggioso 2-2 al PSG, mentre il Napoli pareggia a Manchester. Gasperini e Allegri sarebbero al momento fuori dai playoff, ma hanno ancora le risorse per risalire. Il Como di Fabregas, invece, difende uno splendido terzo posto, oltre ogni aspettativa. Raggiungere gli ottavi direttamente, però, richiederà un’impresa: servono quattro punti contro Betis, PSG e Barcellona.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:41 Barella: "Grande prova collettiva. MVP? Non so se sono stato il migliore"
- 12:27 Chivu: "Contento per il clean sheet e per il gol di Lautaro"
- 12:15 Carlos Augusto-Inter, ci siamo. Entro 24 ore la firma sul nuovo contratto
- 12:13 Inter-Genoa affidata ad Ayroldi. In sala VAR la coppia Meraviglia-Dionisi
- 12:00 videoCHIVU ritrova la sua squadra e LAUTARO torna al gol: tutte le risposte di INTER-STOCCARDA
- 11:55 Florenzi: "Contro lo Stoccarda partita seria dell'Inter"
- 11:43 Spinaccé, super gol e rigore procurato col Mantova: "Io come Pio Esposito? Difficile da replicare"
- 11:29 Corsera - I leader trascinano l'Inter. Resta l'obiettivo 16 punti
- 11:14 Angolo Tattico - Sucic si abbassa a impostare, Esposito attira uomini e pallone
- 11:02 Corsera - Inter-Stoccarda, le pagelle nerazzurre: super Dimarco
- 10:48 La Repubblica - Inter, prestazione di sostanza contro lo Stoccarda
- 10:34 Nuovi indizi sulla prossima maglia Home: sfumatura a effetto serpente
- 10:20 TS - Retroscena Carlos Augusto, spazzate via le pretendenti da Italia ed estero
- 10:06 Barella: "Siamo stati 'meno Inter' di altre volte. Fascia a Lautaro? Ecco cosa è successo"
- 09:52 Bisseck: "Lautaro muore per il gol e aiuta anche a difendere. Champions? Siamo sul pezzo"
- 09:38 Chivu: "Inter lucida e organizzata. Noi bravi in un aspetto. Paragoni? Dico che..."
- 09:24 GdS - Inter, porta sbarrata per la terza di fila in Champions: non capitava da...
- 09:10 GdS - Inter, è tornato Lautaro: un dato fa capire tutto. Valutazioni per il Genoa
- 08:56 Pagelle TS - Akanji giganteggia. Sprazzi del vero Dimarco. Pio rifinitore
- 08:42 CdS - Carlos Augusto accelera... verso il rinnovo: le tempistiche. E dopo di lui...
- 08:28 Pagelle CdS - Carlos Augusto all'ennesima prova sontuosa. Pio prezioso anche se non tocca palla
- 08:14 Pagelle GdS - Lautaro mostro, cresce l'altro Martinez. Il "peggiore"? Un difensore
- 08:00 Bisseck, Carlos Augusto e Akanji, i tre moschettieri dei salvataggi cruciali
- 00:10 videoDemirovic in zona mista: "L'Inter può arrivare in finale di Champions League"
- 00:03 Akanji a ITV: "Felice di aver salvato il risultato, ora recuperiamo al meglio"
- 00:00 Sucic a ITV: "Mi alleno sempre sui rigori, sono felice di aver aiutato"
- 00:00 Caro Stoccarda, ti presento i nostri
- 23:58 videoInter-Stoccarda 2-0, Tramontana: "Non siamo ancora al 100%, top 8 possibile. Carlos clamoroso"
- 23:53 Chivu in conferenza: "Il gol del 2-0 una bellezza per tutti, in campo e fuori"
- 23:50 Inter-Stoccarda, la moviola: Letexier lascia correre. Corretto il rigore assegnato ai nerazzurri
- 23:45 Sucic a Sky: "Questa squadra ha una mentalità molto forte, oggi bravi in difesa"
- 23:45 videoBastoni in zona mista: "Come sto? Tutto a posto"
- 23:42 Chivu a ITV: "Oggi bene nelle due fasi, serviva qualità e personalità"
- 23:41 Chivu a Sky: "Siamo stati bravi in tutto. Mio intervento dopo Bergamo? Anche quando si vince"
- 23:37 Bisseck a ITV: "Dobbiamo fare come oggi sempre, compatti per 90'"
- 23:34 Stoccarda, Hoeneß in conferenza: "All'altezza dell'Inter, c'è amarezza"
- 23:30 videoSucic in zona mista: "In squadra siamo tutti protagonisti"
- 23:24 Bisseck a Sky: "Stasera possiamo essere felici. Se restiamo concentrati..."
- 23:12 Barella a Sky: "Abituati a sentire tante cose sull'Inter, oggi abbiamo tirato fuori l'elmetto"
- 23:01 Inter-Stoccarda, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 UCL, tutti i risultati del 25 novembre: Roma gagliarda a Parigi, Buchanan decisivo
- 22:59 Inter-Stoccarda, le pagelle: Akanji in gran spolvero, Spence con personalità
- 22:57 L'Inter si rivede bella. Sucic-Lautaro, Stoccarda KO e corsa UCL rilanciata
- 22:55 Rivivi il LIVE - In DIRETTA con il POST PARTITA di INTER-STOCCARDA: COMMENTI e ANALISI. COLLEGAMENTO da STADIO
- 22:53 Inter-Stoccarda, Fischio Finale - Da Sucic a Sucic, Lautaro-gol cambia la storia rispetto a Bergamo
- 22:06 Inter-Stoccarda, ampio sostegno dei tifosi: 74 mila spettatori
- 21:58 Bastoni fuori al 40' di Inter-Stoccarda: la prima diagnosi a caldo
- 20:35 Sesta partecipazione dello Stoccarda alla fase principale della Champions: i risultati
- 20:25 Marotta: "Varela non piace solo all'Inter. Sui rinnovi posso dire che..."
- 20:18 Carlos Augusto a Sky: "Penso sia il mio miglior momento con questa maglia"
- 20:15 Chivu a Sky: "Lautaro pronto a subentrare nel secondo tempo. Su Thuram..."
- 20:02 Caravello: "Fossi nell'Inter cercherei assolutamente di trattenere Thuram"
- 20:01 Carlos Augusto a ITV: "Ci sono tante partite, ma il bello del calcio è questo"
- 19:57 Inter-Stoccarda, primo contronfo ufficiale tra le due squadre
- 19:43 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 19:29 Audace Cerignola, Catalano: "I giocatori dell'Inter U23 li vedremo in altri palcoscenici"
- 19:14 Cagliari, Trepy: "Contro le big come l'Inter siamo stati all'altezza della situazione"
- 19:00 Inter in gol nelle ultime 8 di Champions. E segnando stasera...
- 18:45 Fabregas: "In campionato ko solo contro l'Inter. E in Champions..."
- 18:30 Kicker - Stiller dal 1'? Il metronomo dello Stoccarda può rientrare contro l'Inter
- 18:15 'Girls Chatting', chiacchierata tra Magull e Dongus nel terzo episodio dell'iniziativa
- 18:00 YOUTH LEAGUE, gli Up & Down di Inter-Stoccarda: Farronato e Rocca tengono la testa fuori dall'acqua
- 17:43 Mondiale U17, l'Italia per l'en plein. Franceschini: "Vogliamo la vetta del girone"
- 17:30 videoBigica: "Risultato bugiardo. In Youth League c'è ancora speranza"
- 17:14 Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne: le iniziative dell'Inter
- 17:01 Audace Cerignola-Inter U23, le pagelle: Stante soffre Gambale, Mosconi ci prova
- 16:50 Youth League - Inter-Stoccarda 0-3: sconfitta pesante e qualificazione a serio rischio
- 16:47 Il giallo per simulazione costa caro a Franchi: anche 150 euro di multa
- 16:33 Olympiacos, domani il derby di Pirola: "Contro il Milan partita speciale"
- 16:30 Audace di nome e di fatto: l'Inter U23 cade 3-0 nel fortino del Cerignola