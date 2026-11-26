In certe notti di pioggia e tensione, conta soltanto vincere. L’Inter lo fa con una prestazione solida, senza brillare come contro Feyenoord e Como, ma dimostrando di saper soffrire. A mettere al sicuro il risultato è Lautaro, il cui ritorno al gol rappresenta una risposta importante dopo i quattro gol incassati a Bergamo. I nerazzurri ritrovano anche la porta inviolata e salgono a 9 punti, avvicinando la qualificazione ai playoff.

I leader trascinano

Per entrare direttamente agli ottavi, sottolinea il Corriere della Sera, quota 16 resta l’obiettivo: serviranno quattro punti tra Borussia Dortmund in trasferta e Liverpool a San Siro, considerando che l’ultima sfida sarà contro lo Slovan Bratislava. Un traguardo difficile, ma alla portata, soprattutto con Lautaro ritrovato. Anche Dimarco, subentrato dalla panchina, firma l’assist del raddoppio. Sono i leader a dover trascinare un’Inter ancora alla ricerca di continuità, come dimostrano le difficoltà nei momenti di sofferenza. Pesa l’assenza di un Çalhanoglu al meglio: il turco garantisce qualità, equilibrio e capacità di trovare la giocata giusta, oltre a essere il primo a ripiegare in fase difensiva. Un giocatore così sarà fondamentale anche per la squadra del futuro.

Fase decisiva

La Champions continua a essere un terreno complicato per le italiane. Dopo cinque giornate, le vittorie sono nove, contro le dieci della scorsa stagione e le dodici di due anni fa, quando però le squadre partecipanti erano cinque. Le prossime tre giornate saranno decisive, ma arrivano segnali incoraggianti: la Roma strappa un coraggioso 2-2 al PSG, mentre il Napoli pareggia a Manchester. Gasperini e Allegri sarebbero al momento fuori dai playoff, ma hanno ancora le risorse per risalire. Il Como di Fabregas, invece, difende uno splendido terzo posto, oltre ogni aspettativa. Raggiungere gli ottavi direttamente, però, richiederà un’impresa: servono quattro punti contro Betis, PSG e Barcellona.