Il Monterisi mantiene la propria inviolabilità anche di fronte all'Inter U23 ammazza-grandi. L'aura che i nerazzurri portano a Cerignola, contro l'Audace, dopo la vittoria sulla capolista Potenza dura giusto 45 minuti, quando dopo un primo tempo equilibrato in cui è Vecchi a potersi rammaricare per la clamorosa traversa di Mosconi, la squadra di casa si porta in vantaggio con il cocciuto Gambale, che di testa ottimizza finalmente uno dei suoi numerosi approcci alla porta di Melgrati. Una rete inattesa, che scombussola i piani degli ospiti, fino a quel momento alla pari dell'ottima squadra guidata da Catalano.
L'inizio di secondo tempo è illusorio, perché i tentativi di Fumagalli e Agbonifo, entrambi frustrati dall'insuperabile Viola, lasciano ipotizzare una prestazione energica dell'Inter U23. Invece la prodezza di Volpe al 57' ha il sapore amaro del punto sulle speranze dei giovani nerazzurri, incapaci di opporsi all'entusiasmo che l'Audace, di nome e di fatto, getta in campo. Vecchi cerca di dare una scossa con i cambi, ma al di là di Mosconi che almeno ci prova due volte (Viola c'è) la scossa è ben lontana. Anzi, arriva la terza a Melgrati (sfiorata poco prima dal solito Gambale), firmata Cretella con un sinistro affilato dal limite dell'area. Il palo di Fumagalli all'ultimo giro d'orologio (con Martinelli che salva sulla linea) serve solo a certificare che per l'Inter U23 non è proprio serata.
IL TABELLINO
AUDACE CERIGNOLA-INTER U23 3-0
Reti: 45' Gambale (AC), 57' Volpe (AC), 84' Cretella (AC)
AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): 22 Viola; 37 Silvestro, 55 Cocorocchio, 23 Gasbarro (5 Martinelli 76'), 3 Sena (77 Pinotti 87'); 8 Moreso, 58 Cretella, 73 Meli (68 Sellaf 68'); 11 Volpe (27 Boccadamo 68'), 10 D’Orazio; 9 Gambale (14 Padula 68')
A disposizione: 1 Vailati, 2 Kurti, 4 Vitale, 7 Vinciguerra, 19 Iorio, 20 Nanula, 21 Casarosa, 33 Perlingieri, 44 Miranda, 99 Parlato.
Allenatore: Raimondo Catalano
INTER U23 (3-4-2-1): 1 Melgrati; 15 Stante, 80 Garonetti (27 Aidoo 62'), 86 Jakirovic (5 Tosto 70'); 10 Agbonifo, 7 Kaczmarski, 8 Fiordilino (4 Cerpelletti 70'), 3 Marello (37 Sorino 87'); 29 Mancuso (30 Mosconi 62'), 6 Charlys; 99 Fumagalli
A disposizione: 22 Taho, 95 Raimondi, 2 Avitabile, 14 Bovo, 16 Venturini, 19 Prestia, 24 Re Cecconi, 75 Bovio
Allenatore: Stefano Vecchi
Ammoniti: 24' Meli (AC), 30' Mancuso (I), 45' Gambale (AC), 54' Jakirovic (I), 71' Boccadamo (AC) Recuperi: 2', 4'
Arbitro: Gianluca Guitaldi (sez. Rimini)
Assistenti: Rossini-Graziano
IV Ufficiale: Di Reda
Operatore FVS: Massari
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RIVIVI IL LIVE
95' - Triplice fischio finale, l'Audace Cerignola mantiene l'imbattibilità interna.
94' - FUMAGALLI! Clamoroso palo con un tiro dalla distanza, poi Martinelli salva sulla linea sul comodo tap-in di Tosto. Nerazzurri anche sfortunati.
90' - Assegnati 4 minuti di recupero.
88' - MOSCONI! L'esterno prova col sinistro da fuori area ma trova l'ennesimo tuffo efficace di Viola!
86' - Fuori D'Orazio, dentro l'ex Pinotti. Fuori Marello, dentro Sorino.
84' - GOL DI CRETELLA! Finta su Cerpelletti e sinistro angolato dal limite dell'area per il terzo centro dei padroni di casa!
81' - CRETELLA! Break del centrocampista che calcia dalla distanza ma lo fa in maniera imprecisa.
77' - AIDOO! Cross a rientrare da sinistra di Agbonifo e tentativo in scivolata sul secondo palo del laterale che manda fuori.
76' - Cambio nell'Audace Cerignola: Gasbarro non ce la fa, dentro Martinelli.
71' - PADULA! Conclusione ravvicinata da corner, troppo centrale e controllata da Melgrati!
71' - Altri due cambi per i nerazzurri: Tosto e Cerpelletti per Jakirovic e Fiordilino. Giallo per Boccadamo che trattiene Marello.
68' - Cambi per Catalano: fuori Volpe e Gambale, gli autori delle reti e Meli, dentro Boccadamo, Padula e Sellaf.
67' - GAMBALE! Pasticcio di Jakirovic e Stante che manda in porta l'attaccante, il cui tiro termina incredibilmente fuori!
66' - MOSCONI! Bella giocata da destra, pallone sul sinistro e conclusione su cui Viola interviene in tuffo!
64' - FUMAGALLI! L'attaccante guarda la porta dal limite dell'area ma spedisce alto.
62' - Cambi per Vecchi: Mosconi e Aidoo dentro per Mancuso e Garonetti.
57' - GOL DI VOLPE! Gran giocata dell'esterno che punta Charlys, si porta il pallone sul destro e lo scaraventa all'incrocio dei pali!
54' - Cartellino giallo molto severo per Jakirovic, che disturba Viola dopo un corner per pochi secondi e senza creare troppi problemi.
49' - AGBONIFO! Numero in mezzo a diverse maglie nere per il 10 che calcia di sinistro da dentro l'area ma trova la replica attenta di Viola!
46' - FUMAGALLI! Subito chance per l'Inter, destro (deviato) da fuori area che trova la splendida risposta con una mano di Viola!
15.37 - Ripartiti!
15.35 - Le due squadre rientrano in campo. Nessuna sostituzione dopo l'intervallo.
Proprio all'ultimo minuto del primo tempo Gambale sblocca una partita piuttosto equilibrata tra l'Audace Cerignola e l'Inter. Equilibrata ma con diversi spunti di cronaca, tradotti in occasioni ambo i lati. Se da una parte Melgrati è stato sempre sicuro su Gambale in avvio, Cretella dalla distanza e D'Orazio nel finale, prima di guardare rassegnato l'attaccante dei pugliesi colpire di testa tutto solo nel cuore dell'area, dall'altra Viola è stato bravo su Fiordilino ma soprattutto molto fortunato su Mancuso, che da dentro l'area ha colpito una traversa clamorosa. La miglior occasione per gli ospiti, che comunque prima di subire lo svantaggio stavano tenendo bene il campo.
48' - Guitaldi fischia la fine del primo tempo.
45' - Assegnati due minuti di recupero.
45' - GOL DI GAMBALE! Dal corner successivo tuffo vincente di Gambale sul primo palo e padroni di casa in vantaggio!
45' - D'ORAZIO! Melgrati salva in corner un destro da posizione defilata dell'esterno!
42' - Errore di Gasbarro, Agbonifo parte in contropiede ma apre fuori misura per Marello e la difesa rientra.
41' - Guitaldi ha deciso: nessun fallo di Stante.
39' - FVS per l'Audace Cerignola, per un contrasto Stante-Gambale potenzialmente da SPA che l'arbitro aveva giudicato regolare.
31' - GARONETTI! Bel giro palla dell'Inter che libera il difensore, destro secco e salvataggio di Gasparro che manda il pallone in corner!
30' - Ammonizione per Mancuso che colpisce in ritardo Sena.
29' - CRETELLA! Destro dalla distanza molto forte, Melgrati risponde con i pugni!
25' - Buon pallone per Gambale che al limite dell'area viene fermato all'ultimo da Stante.
24' - Prima ammonizione della partita: Meli va duro e in ritardo su Charlys e Guitaldi estrae il cartellino giallo.
21' - GAMBALE! L'attaccante alza sopra la traversa da ottima posizione su assist di Meli da sinistra!
19' - FIORDILINO! Destro secco dalla distanza e risposta in tuffo di Viola che salva i suoi!
16' - Viola in difficoltà su Agbonifo, il pallone resta senza padroni in pieba area e la difesa spazza via!
12' - MANCUSO! Traversa clamorosa dopo un gran destro da dentro l'area di rigore! Occasionissima per i nerazzurri!
9' - VOLPE! Il trequartista si porta il pallone sul destro e dal limite dell'area cerca un tiro a giro, sbagliando la mira.
8' - MANCUSO! L'Inter esce bene con Garonetti, il pallone arriva al centrocampista che calcia ma trova una respinta!
6' - CHARLYS! Il brasiliano calcia dalla distanza ma non trova lo specchio della porta.
5' - GAMBALE! Stante non oppone grande resistenza e la punta si trova davanti a Melgrati, bravissimo a respingere con i piedi!
14.32 - Partiti, primo possesso per gli ospiti.
14.30 - Le squadre, insieme, hanno posato con uno striscione contro la violenza sulle donne.
14.28 - Tutto pronto al Monterisi per l'inizio della partita. Le squadre sono in campo.
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Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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