Nel corso della conferenza post-partita, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato così: "Siamo tutti motivati per la Champions e tre giorni dopo dimostrare quanto siamo forti. In questo momento se mi dici che a inizio stagione vinciamo 8 partite su 9 con 6-7 giocatori infortunati, con tanti altri fuori ruolo e che hai perso solo contro l'Inter ti avrei detto che sarebbe stato molto complicato. Penso che abbiamo meritato di vincere, abbiamo avuto tante opportunità, anche sbagliando un rigore".