"È sempre bello ottenere i tre punti, ed è importante perché abbiamo giocato in casa davanti ai nostri tifosi. Le serate di Champions League come questa sono sempre difficili, dure da affrontare, e ovviamente siamo felici perché abbiamo reso felici loro e noi stessi". Così Petar Sucic, parlando a UEFA.com dopo Inter-Stoccarda 2-0.

Una sfida sbloccata proprio grazie a un suo calcio di rigore: "Calhanoglu è uno dei migliori al mondo in questo ruolo, anche nel calciare i rigori - le parole del croato -. Quindi è stata una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità perché era molto importante. Sono felice perché penso di aver dato il mio meglio e alla fine abbiamo vinto. Ho fatto bene e ho segnato il rigore, quindi sono contento".