"È sempre bello ottenere i tre punti, ed è importante perché abbiamo giocato in casa davanti ai nostri tifosi. Le serate di Champions League come questa sono sempre difficili, dure da affrontare, e ovviamente siamo felici perché abbiamo reso felici loro e noi stessi". Così Petar Sucic, parlando a UEFA.com dopo Inter-Stoccarda 2-0.
Una sfida sbloccata proprio grazie a un suo calcio di rigore: "Calhanoglu è uno dei migliori al mondo in questo ruolo, anche nel calciare i rigori - le parole del croato -. Quindi è stata una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità perché era molto importante. Sono felice perché penso di aver dato il mio meglio e alla fine abbiamo vinto. Ho fatto bene e ho segnato il rigore, quindi sono contento".
Sezione: News / Data: Gio 26 novembre 2026 alle 12:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
autore
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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