Tocca a Nicolò Barella analizzare la vittoria arrivata ieri sera al Meazza contro lo Stoccarda. "Abbiamo vinto perché in qualche situazione siamo stati 'meno Inter' di altre volte. A volte siamo molto belli e magari ci manca un pizzico di cattiveria in fase difensiva. Tutta la difesa ha fatto bene, in particolare mi vengono in mente alcuni interventi di Akanji. E' stato un passo in avanti e ripartiamo da qui", afferma.

"Lautaro? Quando entra gli passo sempre la fascia ma preso dalla partita mi sono dimenticato, quindi poi gliel'ho passata ma non l'ha voluta. Con o senza fascia è il capitano e leader, ha di nuovo dimostrato quanto vale per noi", dice ancora il centrocampista.