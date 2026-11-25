A pochi istanti dalla conclusione della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, Petar Sucic - protagonista nel 2-0 contro i tedeschi grazie alla rete su rigore che ha aperto le marcature - ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista ai giornalisti presenti. Di seguito le sue parole raccolte in diretta da FCInterNews: "È stata una partita difficile perché in Champions League le partite sono sempre dure. Loro sono forti perché corrono tanto. Quando giochiamo in casa dobbiamo dare il meglio di noi e penso che oggi abbiamo creato tanto con la giusta mentalità, grinta e voglia e attenzione a livello difensivo".

Nel secondo tempo siete stati più ordinati rispetto al primo. Cosa vi ha detto Chivu nell'intervallo?

"Ci ha detto che loro sono una squadra che corre tanto e che gioca uomo su uomo sin dal 1'. Non è facile giocare così ma abbiamo travato il modo di creare tante occasioni".

Sei pronto a diventare ancora più protagonista in questa squadra?

"Tutti siamo protagonisti perché abbiamo tanti giocatori di qualità. La stagione è lunga e ci sono quattro competizioni da giocare. Io sono contento quando gioco e quando il mister e la squadra mi danno la responsabilità di tirare i rigori lo faccio".

Come ti trovi a giocare davanti alla difesa?

"Sono contento perché penso di poter giocare in tante posizioni del centrocampo. Sono pronto a dire la mia perché voglio aiutare".

Qual è il tuo obbiettivo personale?

"Vincere il più possibile".

Qualche consiglio da Calhanoglu e Zielinski sui rigore?

"Sono preparato a queste situazioni perché ho fiducia in me".

FCInterNews - L'obbiettivo in Champions League è di vincere le prossime partite?

"Sicuramente, ma pensiamo di partita in partita e vediamo dove saremo".