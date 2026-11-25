Un buon primo tempo, poi la mazzata del gol di Gambale allo scedere e una ripresa spuntata, nobilitata dalla prodezza di Volpe che fissa il risultato sul 2-0 e dal tris calato nel finale da Cretella per l'Audace Cerignola. Così per l'Inter U23 il recupero della 14esima giornata in Puglia è parecchio amaro. A seguire le pagelle dei nerazzurri.

MELGRATI 6 - Fa la sua parte, interviene dove può intervenire ma poi deve arrendersi alle disattenzioni dei compagni e alla qualità degli avversari. Subisce tre gol ma ha poche responsabilità.

GARONETTI 6 - Si trova costantemente davanti il funambolico Volpe che prova a portarlo a spasso convergendo sempre sul piede destro per cercare la doppia soluzione tra tiro e cross. Compito non facile per il centrale, che trova in Charlys poco supporto ma che in un modo o nell'altro tiene botta. Gasbarri gli nega la gioia del gol sporcandone un destro ben indirizzato nel primo tempo. DAL 62' AIDOO 6 - Un po' di intraprendenza a destra e un tentativo con scarsa coordinazione che si conclude sul fondo.

STANTE 5 - Ingaggia un duello molto fisico con Gambale che però prevale il più delle volte. Già in avvio con un buco lo manda verso Melgrati, poi convince Catalano a chiedere un FVS per un suo presunto fallo da ultimo uomo. Infine, è colpevolmente in ritardo sul corner che l'attaccante, da rapace d'area, trasforma nel vantaggio pugliese. Nella ripresa scivola e manda in porta il solito Gambale.

JAKIROVIC 5,5 - Sotto tono rispetto ai propri standard, fatica a contenere D'Orazio che quando ha il pallone tra i piedi diventa difficile da interpretare. In più aggiunge poca fisicità dove servirebbe e non fa affidamento alla sua indiscussa tecnica di base, commettendo qualche imperfezione nell'uscita del pallone. Anche lui fatica contro Gambale, quando diventa una sua consegna. DAL 70' TOSTO 5,5 - Nonostante entri a risultati indirizzato e con i suoi che cercano di raddrizzarlo, non dorme molti sonni tranquilli e si oppone con difficoltà ai contropiede avversari. In più va troppo morbido sul tap-in che potrebbe dargli la soddisfazione del gol.

CHARLYS 5 - Largo a destra, non pare essere a proprio agio e ne risente anche la sua prestazione, troppo sotto controllo rispetto alle sue capacità fisiche e aerobiche. Spesso lascia troppo solo Garonetti nell'uno contro uno contro il pimpante Volpe, mentre nell'altra metà campo. Poi, nella ripresa, lo stesso Volpe lo punta e segna davanti ai suoi occhi il bel gol del raddoppio.

KACZMARSKI 5 - Avrebbe le qualità per dominare a centrocampo, invece rimane in un limbo che gli impedisce di emergere in entrambe le metà campo. La sensazione è che gli manchi la cattiveria per incidere e opporsi al dinamismo e alla gamba della mediana pugliese. E la sua squadra, che si appoggia molto al polacco, ne risente.

FIORDILINO 5,5 - Rispetto al collega di reparto Kaczmarski è più presente, cercando anche la via del gol nel primo tempo con un bel destro da fuori area. In linea generale però anche lui fa fatica a tenere i ritmi del centrocampo avversario, molto aggressivo e bravo a togliere linee di passaggio. Non riesce a far pesare neanche la sua personalità. DAL 70' CERPELLETTI 5,5 - Nonostante sia più fresco barcolla ogni volta che l'Audace Cerignola riparte in contropiede.

MARELLO 5,5 - La spinta a sinistra è un optional al Monterisi, anche perché Jakirovic ha la luna storta e dietro si balla troppo. In più davanti l'esterno ha poche occasioni per salire e lo fa soprattutto nella ripresa, con il risultato già compromesso. Il suo mancino è una risorsa troppo preziosa per rinunciarvi e in questa occasioni le polveri sono bagnate. DALL'86' SORINO SV.

MANCUSO 6 - Molto attivo sul fronte offensivo, agisce soprattutto sul centro-destra della trequarti e sfrutta i movimenti di Fumagalli per prendere la mira. Non è fortunato, perché colpisce una traversa clamorosa con un destro violento e pieno di aspettative. Per buona parte del primo tempo gli attacchi nerazzurri portano il suo nome, poi si spegne nel lungo andare. DAL 62' MOSCONI 6 - Impiega pochi minuti a mostrare le sue qualità, però Viola se lo aspetta e si tuffa nel modo giusto. La scena si ripete prima del 90', con esiti identici. Porta la qualità mancata fino a quel momento sulla trequarti ma il contesto non gli permette di incidere.

AGBONIFO 5,5 - Un po' troppo fumoso in una zona del campo in cui potrebbe incidere con la sua rapidità. Le rare volte in cui riesce a trovare metri davanti, si perde in un bicchier d'acqua nel momento di liberarsi del pallone. Tanto movimento e uso del corpo anche spalle alla porta, ma la sua prestazione manca di consistenza, un po' come la finalizzazione del suo buono spunto in avvio di ripresa.

FUMAGALLI 6 - Prova a rendersi utile muovendosi tra le linee e liberando gli inserimenti di Mancuso e Agbonifo. In avvio di secondo tempo costringe Viola a uno degli interventi più complessi della serata ma una rondine non fa primavera. E infatti bisogna attendere i minuti di recupero per rivederlo in azione, quando colpendo il palo è anche sfortunato.

Mister VECCHI 5,5 - Può dirsi soddisfatto del primo tempo dei suoi, che tengono testa agli avversari e pur concedendo qualcosa li spaventano con la traversa di Mosconi. Le disattenzioni però abbondano e alla lunga si pagano. Costretto a una formazione quasi obbligata viste le assenze, dopo un avvio di ripresa incoraggiante vede i suoi rallentare, colpiti per la seconda volta. I cambi servono a poco, a parte Mosconi che quanto meno ci prova. I due legni potrebbero valere come attenuanti, ma è la prestazione in generale che non ha funzionato.