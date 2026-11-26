Cosa c'è di meglio di un'altra grande prestazione per suggellare un matrimonio che continuerà ancora a lungo? Ieri sera contro lo Stoccarda i tifosi interisti si sono goduti l'ennesima prova di alto livello di Carlos Augusto e nelle prossime ore festeggeranno la firma sul rinnovo del contratto che lo legherà all'Inter fino al 30 giugno 2031. Entro 24 ore arriverà il fatidico nero su bianco, un premio più che meritato per un giocatore partito dalle retrovie e oggi più di un valore aggiunto, da considerare un co-titolare. Non è un caso se Cristian Chivu, rispetto alla scorsa stagione, continua ad affidargli la fascia sinistra, che sia da terzo di difesa o da quinto di centrocampo.

Prossime ore

Secondo quanto filtra, nelle prossime ore Carlos Augusto metterà fine a una trattativa iniziata da mesi e definita fino agli ultimi particolari in questi giorni. Il classe '99 andrà a guadagnare circa 4 milioni di euro netti più bonus, un vantaggio anche per le finanze nerazzurre visto che gode ancora del Decreto Crescita, dettaglio non da poco.