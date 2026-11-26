Il professor Fabrizio Bava, ordinario di Economia Aziendale al Dipartimento di Management dell’Università di Torino, analizza per Fanpage.it lo stato di salute societario di Milan, Inter e Juventus, alla luce delle recenti dichiarazioni di Giovanni Carnevali, Beppe Marotta e Paolo Scaroni. Il docente individua nel Milan la società più solida sul piano patrimoniale, mentre per l’Inter riconosce i meriti di una gestione capace di coniugare risultati sportivi e sostenibilità economica. Più complessa la situazione della Juventus, alle prese con una struttura di costi elevata e un debito finanziario importante. Sul calcio italiano, infine, Bava condivide le parole dei dirigenti sull’importanza degli investitori stranieri: "Hanno ragione", perché "le grandi famiglie tradizionali non ci sono più".

Milan, la solidità patrimoniale fa la differenza

Il Milan è la società che, tra le tre big, si trova meglio sul fronte societario. "Nonostante abbia chiuso in perdita, a differenza dell’Inter, sostanzialmente non ha debito finanziario: non è esposto con le banche e presenta un’elevata solidità patrimoniale", spiega Bava. I rossoneri hanno un problema di conto economico, legato anche alla partecipazione alla Champions League e ai risultati internazionali, ma "patrimonialmente è molto solido". Non ha bisogno di un supporto continuo da parte dei soci e, negli ultimi anni, ha comunque chiuso con utili, seppur modesti. "Tutto sommato, a livello di bilancio, è quella messa meglio".

Inter, conti in equilibrio e competitività sportiva

Nel confronto tra Inter e Juventus, invece, la situazione cambia. "Sul conto economico non c'è dubbio, l'Inter è messa meglio. È l'unica delle tre ad aver chiuso in utile gli ultimi due anni, e non con un utile modesto". I nerazzurri hanno beneficiato anche di una competitività sportiva superiore a quella di Milan e Juventus, che sul fronte del rapporto tra ricavi e costi è la società messa peggio. Il debito finanziario, però, resta elevato per entrambe. Quello della Juventus è superiore a quello dell’Inter, ma una parte consistente è legata a investimenti immobiliari, come stadio, clinica e hotel. "Una cosa è avere debito per sostenere la gestione della squadra, un'altra è averlo per investimenti in asset che hanno un valore indipendente dai risultati sportivi", precisa Bava. La gestione nerazzurra ha comunque dimostrato di poter funzionare. "Due anni fa riconoscevo già all'Inter di aver riequilibrato il rapporto ricavi-costi". La strategia di Marotta, basata spesso su giocatori a parametro zero e a fine carriera, si contrappone a quella della Juventus, che guarda al medio-lungo periodo e inserisce tanti giovani. Una scelta che, però, comporta anche dei rischi: "Un anno vinci lo scudetto… ma l'anno dopo? Così rischi di trovarti con componenti anziane". Oggi, secondo Bava, all’Inter sta andando tutto bene. "Spendono decisamente meno della Juve e mantengono un alto livello di competitività in Italia". Non si tratta, però, di una formula matematica: "Non è detto che resti così per sempre: un anno va bene, ma non è automatico che vada sempre bene".

Oaktree e il futuro dell’Inter

La necessità di essere autosufficienti, nonostante i risultati sportivi e le due finali di Champions League, è uno dei temi più discussi dai tifosi nerazzurri. Per Bava, la posizione della proprietà è chiara: "Nelle intenzioni della proprietà, Oaktree – osservando dall'esterno – non è particolarmente propensa a fare aumenti di capitale". Il patrimonio dell’Inter è infatti "molto risicato rispetto a quello del Milan", tanto che "basta qualche decina di milioni di perdita e il socio deve mettere i soldi". Da qui l’indicazione a Marotta: "Probabilmente hanno detto a Marotta di essere oculato, vogliono una squadra competitiva e in questo momento Marotta riesce a tenere in equilibrio conti, risultati e bilanci". Gli ultimi due bilanci positivi rappresentano comunque un risultato importante. L’Inter partiva da una situazione debitoria molto elevata e "quel debito non si spazza via in pochi anni senza iniezioni di capitale". Tuttavia, "nella dinamica ricavi-costi, chiudere due anni consecutivi in utile restando competitivi è un risultato importante".

Juventus, il peso dei costi fissi

La Juventus, secondo Bava, è la società che presenta le maggiori difficoltà sul fronte del rapporto tra ricavi e costi. Il professore la definisce "un po' un pachiderma", con "una struttura di costi fissi molto alta". Una situazione che si inserisce in un ciclo in cui i risultati sportivi non hanno corrisposto alle manovre societarie. Il debito finanziario è superiore a quello dell’Inter, ma va considerato anche il peso degli investimenti immobiliari. "La Juve specifica nei bilanci che una parte consistente è legata a investimenti immobiliari di dimensioni incomparabili rispetto a quelli dell'Inter: stadio, clinica, hotel e così via". Si tratta di asset che mantengono un valore indipendente dai risultati sportivi e che, ad oggi, le altre società italiane non possiedono.

Proprietari stranieri, una risorsa per il calcio italiano

Sulla necessità di affidarsi ai proprietari stranieri, Bava condivide le parole di Scaroni, Marotta e Carnevali. "Hanno ragione. Si può rimpiangere il passato, ma se quel passato non c'è più bisogna valutare le alternative". Secondo il professore, l’alternativa al proprietario straniero è spesso "un proprietario italiano povero, che spenderebbe meno e renderebbe il campionato ancora meno attrattivo". I fondi d’investimento attratti dalla Serie A, invece, muovono risorse e contribuiscono a sostenere il sistema. Il modello del mecenate alla Moratti, sottolinea Bava, non esiste più da anni. Anche le regole UEFA sono cambiate: "Quando Platini introdusse il fair play finanziario, Real Madrid e Barcellona non fatturavano le cifre di oggi". I due club hanno però capito prima di altri che, per acquistare i migliori giocatori, dovevano essere anche tra i migliori nella capacità di generare ricavi, investendo soprattutto sugli stadi. La conclusione è netta: "Le grandi famiglie tradizionali non ci sono più" e il calcio italiano deve fare i conti con una realtà economica diversa da quella del passato.