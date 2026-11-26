Il professor Fabrizio Bava, ordinario di Economia Aziendale al Dipartimento di Management dell’Università di Torino, analizza per Fanpage.it lo stato di salute societario di Milan, Inter e Juventus, alla luce delle recenti dichiarazioni di Giovanni Carnevali, Beppe Marotta e Paolo Scaroni. Il docente individua nel Milan la società più solida sul piano patrimoniale, mentre per l’Inter riconosce i meriti di una gestione capace di coniugare risultati sportivi e sostenibilità economica. Più complessa la situazione della Juventus, alle prese con una struttura di costi elevata e un debito finanziario importante. Sul calcio italiano, infine, Bava condivide le parole dei dirigenti sull’importanza degli investitori stranieri: "Hanno ragione", perché "le grandi famiglie tradizionali non ci sono più".
Milan, la solidità patrimoniale fa la differenza
Il Milan è la società che, tra le tre big, si trova meglio sul fronte societario. "Nonostante abbia chiuso in perdita, a differenza dell’Inter, sostanzialmente non ha debito finanziario: non è esposto con le banche e presenta un’elevata solidità patrimoniale", spiega Bava. I rossoneri hanno un problema di conto economico, legato anche alla partecipazione alla Champions League e ai risultati internazionali, ma "patrimonialmente è molto solido". Non ha bisogno di un supporto continuo da parte dei soci e, negli ultimi anni, ha comunque chiuso con utili, seppur modesti. "Tutto sommato, a livello di bilancio, è quella messa meglio".
Inter, conti in equilibrio e competitività sportiva
Nel confronto tra Inter e Juventus, invece, la situazione cambia. "Sul conto economico non c'è dubbio, l'Inter è messa meglio. È l'unica delle tre ad aver chiuso in utile gli ultimi due anni, e non con un utile modesto". I nerazzurri hanno beneficiato anche di una competitività sportiva superiore a quella di Milan e Juventus, che sul fronte del rapporto tra ricavi e costi è la società messa peggio. Il debito finanziario, però, resta elevato per entrambe. Quello della Juventus è superiore a quello dell’Inter, ma una parte consistente è legata a investimenti immobiliari, come stadio, clinica e hotel. "Una cosa è avere debito per sostenere la gestione della squadra, un'altra è averlo per investimenti in asset che hanno un valore indipendente dai risultati sportivi", precisa Bava. La gestione nerazzurra ha comunque dimostrato di poter funzionare. "Due anni fa riconoscevo già all'Inter di aver riequilibrato il rapporto ricavi-costi". La strategia di Marotta, basata spesso su giocatori a parametro zero e a fine carriera, si contrappone a quella della Juventus, che guarda al medio-lungo periodo e inserisce tanti giovani. Una scelta che, però, comporta anche dei rischi: "Un anno vinci lo scudetto… ma l'anno dopo? Così rischi di trovarti con componenti anziane". Oggi, secondo Bava, all’Inter sta andando tutto bene. "Spendono decisamente meno della Juve e mantengono un alto livello di competitività in Italia". Non si tratta, però, di una formula matematica: "Non è detto che resti così per sempre: un anno va bene, ma non è automatico che vada sempre bene".
Oaktree e il futuro dell’Inter
La necessità di essere autosufficienti, nonostante i risultati sportivi e le due finali di Champions League, è uno dei temi più discussi dai tifosi nerazzurri. Per Bava, la posizione della proprietà è chiara: "Nelle intenzioni della proprietà, Oaktree – osservando dall'esterno – non è particolarmente propensa a fare aumenti di capitale". Il patrimonio dell’Inter è infatti "molto risicato rispetto a quello del Milan", tanto che "basta qualche decina di milioni di perdita e il socio deve mettere i soldi". Da qui l’indicazione a Marotta: "Probabilmente hanno detto a Marotta di essere oculato, vogliono una squadra competitiva e in questo momento Marotta riesce a tenere in equilibrio conti, risultati e bilanci". Gli ultimi due bilanci positivi rappresentano comunque un risultato importante. L’Inter partiva da una situazione debitoria molto elevata e "quel debito non si spazza via in pochi anni senza iniezioni di capitale". Tuttavia, "nella dinamica ricavi-costi, chiudere due anni consecutivi in utile restando competitivi è un risultato importante".
Juventus, il peso dei costi fissi
La Juventus, secondo Bava, è la società che presenta le maggiori difficoltà sul fronte del rapporto tra ricavi e costi. Il professore la definisce "un po' un pachiderma", con "una struttura di costi fissi molto alta". Una situazione che si inserisce in un ciclo in cui i risultati sportivi non hanno corrisposto alle manovre societarie. Il debito finanziario è superiore a quello dell’Inter, ma va considerato anche il peso degli investimenti immobiliari. "La Juve specifica nei bilanci che una parte consistente è legata a investimenti immobiliari di dimensioni incomparabili rispetto a quelli dell'Inter: stadio, clinica, hotel e così via". Si tratta di asset che mantengono un valore indipendente dai risultati sportivi e che, ad oggi, le altre società italiane non possiedono.
Proprietari stranieri, una risorsa per il calcio italiano
Sulla necessità di affidarsi ai proprietari stranieri, Bava condivide le parole di Scaroni, Marotta e Carnevali. "Hanno ragione. Si può rimpiangere il passato, ma se quel passato non c'è più bisogna valutare le alternative". Secondo il professore, l’alternativa al proprietario straniero è spesso "un proprietario italiano povero, che spenderebbe meno e renderebbe il campionato ancora meno attrattivo". I fondi d’investimento attratti dalla Serie A, invece, muovono risorse e contribuiscono a sostenere il sistema. Il modello del mecenate alla Moratti, sottolinea Bava, non esiste più da anni. Anche le regole UEFA sono cambiate: "Quando Platini introdusse il fair play finanziario, Real Madrid e Barcellona non fatturavano le cifre di oggi". I due club hanno però capito prima di altri che, per acquistare i migliori giocatori, dovevano essere anche tra i migliori nella capacità di generare ricavi, investendo soprattutto sugli stadi. La conclusione è netta: "Le grandi famiglie tradizionali non ci sono più" e il calcio italiano deve fare i conti con una realtà economica diversa da quella del passato.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 17:30 videoCarlos Augusto dopo il rinnovo: "Sono contento, ripagherò la fiducia del club"
- 17:20 Vittoria con clean sheet per Pepo Martinez: "Tre punti importanti"
- 17:06 Zenga, allenatore giramondo: "Io come Ulisse. Mi sono chiesto: 'dove è casa mia?'"
- 16:51 Gol in Champions, Lautaro supera Luis Suárez. Continua la scalata nella storia dell’Inter
- 16:45 videoCarlos Augusto-Inter fino al 2031, Riso: "Riconosciuto il suo nuovo status, siamo soddisfatti"
- 16:38 INTER INGLESE, primi bilanci: segnali da SPENCE, per JONES c'è FRETTA. Ma STONES che fine ha fatto?
- 16:23 Sneijder vende all'asta la maglia di Sergio Ramos della finale dei Mondiali 2010: ecco l'incasso
- 16:10 Attacco hacker al calcio, la FIFA conferma: rubati dati personali e aziendali
- 15:57 Stoccarda, Seimen: "Ci sono mancati coraggio, passione e determinazione"
- 15:43 Champions League, Inter ai vertici per spettatori: è quarta in Europa. I numeri
- 15:30 Inter, terza vittoria consecutiva in Champions: ricavi in aumento. Le cifre
- 15:16 Stoccarda, Chabot: "Inter squadra top. Il gol di Lautaro ha chiuso la partita"
- 15:01 Chivu ha stretto i bulloni in Champions League: i numeri non mentono
- 14:47 Gol of the Day del mercoledì di Champions: Lautaro tra i candidati
- 14:33 Wohlgemuth (DS Stoccarda): "In attacco ci è mancata la precisione"
- 14:20 L'analisi di Bava: Milan solido, Inter autosufficiente. La Juve è un pachiderma
- 14:05 Icardi, l'attesa può essere ripagata: il Bayern cerca un profilo simile
- 13:51 Vecchi: "Risultato eccessivo per quanto visto in campo"
- 13:38 Questione rinnovi, le parole di Marotta sono un segnale importante
- 13:29 Incidente a Fenegrò, Pepo Martinez chiede il patteggiamento
- 13:24 Stop Bastoni: domani gli esami per capire l'entità dell'infortunio
- 13:10 Akanji: "Con la stabilità difensiva possiamo vincere ogni partita. Il mio ruolo..."
- 12:55 Sucic: "Calhanoglu tra i migliori al mondo nel suo ruolo, sostituirlo è una grande responsabilità"
- 12:41 Barella: "Grande prova collettiva. MVP? Non so se sono stato il migliore"
- 12:27 Chivu: "Contento per il clean sheet e per il gol di Lautaro"
- 12:15 Carlos Augusto-Inter, ci siamo. Entro 24 ore la firma sul nuovo contratto
- 12:13 Inter-Genoa affidata ad Ayroldi. In sala VAR la coppia Meraviglia-Dionisi
- 12:00 videoCHIVU ritrova la sua squadra e LAUTARO torna al gol: tutte le risposte di INTER-STOCCARDA
- 11:55 Florenzi: "Contro lo Stoccarda partita seria dell'Inter"
- 11:43 Spinaccé, super gol e rigore procurato col Mantova: "Io come Pio Esposito? Difficile da replicare"
- 11:29 Corsera - I leader trascinano l'Inter. Resta l'obiettivo 16 punti
- 11:14 Angolo Tattico - Sucic si abbassa a impostare, Esposito attira uomini e pallone
- 11:02 Corsera - Inter-Stoccarda, le pagelle nerazzurre: super Dimarco
- 10:48 La Repubblica - Inter, prestazione di sostanza contro lo Stoccarda
- 10:34 Nuovi indizi sulla prossima maglia Home: sfumatura a effetto serpente
- 10:20 TS - Retroscena Carlos Augusto, spazzate via le pretendenti da Italia ed estero
- 10:06 Barella: "Siamo stati 'meno Inter' di altre volte. Fascia a Lautaro? Ecco cosa è successo"
- 09:52 Bisseck: "Lautaro muore per il gol e aiuta anche a difendere. Champions? Siamo sul pezzo"
- 09:38 Chivu: "Inter lucida e organizzata. Noi bravi in un aspetto. Paragoni? Dico che..."
- 09:24 GdS - Inter, porta sbarrata per la terza di fila in Champions: non capitava da...
- 09:10 GdS - Inter, è tornato Lautaro: un dato fa capire tutto. Valutazioni per il Genoa
- 08:56 Pagelle TS - Akanji giganteggia. Sprazzi del vero Dimarco. Pio rifinitore
- 08:42 CdS - Carlos Augusto accelera... verso il rinnovo: le tempistiche. E dopo di lui...
- 08:28 Pagelle CdS - Carlos Augusto all'ennesima prova sontuosa. Pio prezioso anche se non tocca palla
- 08:14 Pagelle GdS - Lautaro mostro, cresce l'altro Martinez. Il "peggiore"? Un difensore
- 08:00 Bisseck, Carlos Augusto e Akanji, i tre moschettieri dei salvataggi cruciali
- 00:10 videoDemirovic in zona mista: "L'Inter può arrivare in finale di Champions League"
- 00:03 Akanji a ITV: "Felice di aver salvato il risultato, ora recuperiamo al meglio"
- 00:00 Sucic a ITV: "Mi alleno sempre sui rigori, sono felice di aver aiutato"
- 00:00 Caro Stoccarda, ti presento i nostri
- 23:58 videoInter-Stoccarda 2-0, Tramontana: "Non siamo ancora al 100%, top 8 possibile. Carlos clamoroso"
- 23:53 Chivu in conferenza: "Il gol del 2-0 una bellezza per tutti, in campo e fuori"
- 23:50 Inter-Stoccarda, la moviola: Letexier lascia correre. Corretto il rigore assegnato ai nerazzurri
- 23:45 Sucic a Sky: "Questa squadra ha una mentalità molto forte, oggi bravi in difesa"
- 23:45 videoBastoni in zona mista: "Come sto? Tutto a posto"
- 23:42 Chivu a ITV: "Oggi bene nelle due fasi, serviva qualità e personalità"
- 23:41 Chivu a Sky: "Siamo stati bravi in tutto. Mio intervento dopo Bergamo? Anche quando si vince"
- 23:37 Bisseck a ITV: "Dobbiamo fare come oggi sempre, compatti per 90'"
- 23:34 Stoccarda, Hoeneß in conferenza: "All'altezza dell'Inter, c'è amarezza"
- 23:30 videoSucic in zona mista: "In squadra siamo tutti protagonisti"
- 23:24 Bisseck a Sky: "Stasera possiamo essere felici. Se restiamo concentrati..."
- 23:12 Barella a Sky: "Abituati a sentire tante cose sull'Inter, oggi abbiamo tirato fuori l'elmetto"
- 23:01 Inter-Stoccarda, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:00 UCL, tutti i risultati del 25 novembre: Roma gagliarda a Parigi, Buchanan decisivo
- 22:59 Inter-Stoccarda, le pagelle: Akanji in gran spolvero, Spence con personalità
- 22:57 L'Inter si rivede bella. Sucic-Lautaro, Stoccarda KO e corsa UCL rilanciata
- 22:55 Rivivi il LIVE - In DIRETTA con il POST PARTITA di INTER-STOCCARDA: COMMENTI e ANALISI. COLLEGAMENTO da STADIO
- 22:53 Inter-Stoccarda, Fischio Finale - Da Sucic a Sucic, Lautaro-gol cambia la storia rispetto a Bergamo
- 22:06 Inter-Stoccarda, ampio sostegno dei tifosi: 74 mila spettatori
- 21:58 Bastoni fuori al 40' di Inter-Stoccarda: la prima diagnosi a caldo