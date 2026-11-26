La vittoria contro lo Stoccarda è già in archivio, nella testa di Cristian Chivu c'è già la partita di sabato sera contro il Genoa, con appena due giorni per recuperare energie. E mentre lo staff tecnico pensa al campo, la dirigenza continua a lavorare sui rinnovi. Ieri prima della partita Beppe Marotta ha confermato che quello di Carlos Augusto è ormai prossimo e Fabrizio Romano, attraverso il proprio canale YouTube, sottolinea come tra le parti ci sia un accordo verbale da una decina di giorni e si aspettano solo le firme che arriveranno a breve. Un rinnovo che ormai va considerato in archivio.

Segnale su Calhanoglu

Per quanto concerne la situazione di Hakan Calhanoglu (attualmente infortunato), il presidente ha sottolineato come ci sia voglia di continuare insieme ed è un segnale importante. Poi, evidenzia Romano, bisogna far quadrare le cifre e la linea rimane quella di offrire una base fissa più bassa con bonus più ricchi. I prossimi incontri in agenda chiariranno ulteriormente le reciproche intenzioni.

Conferme su Varela

Non solo i rinnovi. Marotta ha risposto anche a una domanda su Gustavo Varela, sottolineando che è un calciatore che piace. Ed è vero, visto che l'Inter continua a seguirlo come ricorda Romano. Però in casa nerazzurra, a meno di improvvise necessità, lo valutano come opzione per l'estate, mentre altri club sembrerebbero disposti a fare uno sforzo già a gennaio. Uno sforzo che si traduce in 30-35 milioni di euro, anche se il Monza partirebbe volentieri da 40 milioni. Ad oggi lo scenario è questo: Inter eventualmente per l'estate, Juventus e Napoli vanno tenute in corsa.