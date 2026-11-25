Pesantissima battuta d'arresto in Youth League per l'Inter, sconfitta con un netto 0-3 interno per mano dello Stoccarda. I nerazzurri sembrano iniziare bene l'incontro grazie a qualche incursione pericolosa e grazie a qualche bello schema su piazzato, e invece i tedeschi prendono in mano la sfida segnando dapprima con il destro potente di Kenmoe e, dopo pochissimi giri di lancette, con Yigit. I ragazzi di Bigica accusano il colpo ed escono dalla gara, chiusa definitivamente dal sigillo finale di Redzepi. Qualificazione alla fase ad eliminazione diretta che ormai è ampiamente compromessa.

INTER (4-2-3-1): 1 Farronato; 2 Lissi, 4 Breda, 6 Mackiewicz, 3 Rocca (14 Moranduzzo 74'); 8 D'Agostino, 5 La Torre (15 Nese 65'); 9 Moressa (19 Franchi 54'), 7 Grisoni Fasana, 10 Vukaj (20 Matarrese 54'); 11 Kukulis (17 Putsen 65'). A disposizione: 12 Lleshi, 13 Puricelli, 16 Kartelo, 18 Virtuani. Allenatore: Emiliano Bigica.

STOCCARDA (4-4-2): 1 Walz; 2 Janjic, 21 Idrizi, 14 Neunhöffer, 3 Schramm, 17 Zezelj (30 Cebi 61'), 10 Yigit, 6 Di Benedetto (26 Linnikov 75'), 7 Mule (20 Mosrati 61'); 9 Kenmoe (28 Aydin 81'), 11 Redzepi (19 Speidel 75') A disposizione: 22 Nagel, 13 Brenner, 25 Reichardt, 27 Recupero. Allenatore: Tobias Rathgeb.

Marcatori: 13' Kenmoe (S), 15' Yigit (S), 59' Redzepi (S).

Ammoniti: Zezelj (S), Di Benedetto (S), D'Agostino (I), Mosrati (S), Redzepi (S), Moranduzzo (I), Speidel (S).

Arbitro: Matthew MacDermid (Scozia).

Assistenti: Christopher Rae (Scozia) - Ross Anderson (Scozia).

IV Ufficiale: Kevin Bonacina (Italia).

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16.58 - FINISCE QUI! Sconfitta pesantissima per i nerazzurri.

90' - Iniziano i 3' di recupero.

87' - I nerazzurri provano a spingere in questi ultimi minuti cercando un moto d'orgoglio.

82' - Partita che ormai ha ben poco da dire e che si avvia alla conclusione.

80' - Ultimo cambio per i teutonici: fuori Kenmoe e dentro Aydin.

80' - Lo stesso Speidel allontana la palla a gioco fermo e viene ammonito.

79' - Moranduzzo trattiene vistosamente Speidel e viene ammonito.

76' - Doppio cambio per i tedeschi: fuori Redzepi (ammonito per alcuni gesti provocatori all'uscita dal campo) e Di Benedetto e dentro Linnikov e Speidel.

75' - Ultimo cambio per i nerazzurri: fuori Rocca e dentro Moranduzzo.

73' - Walz smanaccia dopo una carambola in area di rigore che rischiava di riaprire la partita.

69' - Giallo per Mosrati che trattiene vistosamente Putsen.

65' - Doppio cambio per Bigica: escono Kukulis e La Torre ed entrano Nese e Putsen.

64' - KUKULIS MANCA L'APPUNTAMENTO CON IL GOL! Cross preciso di Rocca per il lettone che, appostato a centro area, colpisce di testa e manda sul fondo da ottima posizione.

60' - Doppio cambio per gli ospiti: fuori Mule e Zezelj e dentro Cebi e Mosrati.

59' - GOL DELLO STOCCARDA! Cross rasoterra a centro area di Zezelj per il tocco sottoporta di Redzepi, la cui zampata supera Farronato e chiude i conti. 0-3!

54' - Doppio cambio per i nerazzurri: fuori Moressa e Vukaj e dentro Franchi e Matarrese.

52' - Di Benedetto ferma La Torre a centrocampo e viene ammonito: grave errore dell'arbitro che non concede il vantaggio quando il pallone stava arrivando nella zona di un liberissimo Vukaj.

50' - Mule va vicino allo 0-3 con una mattonella a giro di destro da fuori l'area di rigore: sfera fuori di poco.

16.01 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

15.55 - Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo.

15.45 - FINE PRIMO TEMPO! Nerazzurri sotto di due gol!

44' - I nerazzurri provano ad alzare i giri del motore ma senza grande precisione.

37' - Si abbassano leggermente i ritmi in campo.

30' - Rocca sfugge a Zezelj che lo trattiene vistosamente in prossimità dell'area di rigore teutonica: l'esterno ospite è il primo ammonito della sfida.

27' - Gran bella combinazione tra Rocca e Vukaj su schema da angolo e cross invitante per il colpo al volo di Grisoni Fasana che non affina la mira e manda alto.

21' - FARRONATO SALVA I NERAZZURRI DAL TRIS TEDESCO! Destro incrociato potentissimo di Janjic che il portiere veneto devia in angolo con un grande intervento.

15' - RADDOPPIO DELLO STOCCARDA! Batti e ribatti in area di rigore nerazzurra risolta dal destro violento di Yigit. 0-2!

12' - GOL DELLO STOCCARDA! Kenmoe raccoglie un suggerimento di Zezelj e di controbalzo da appena dentro l'area fulmina Farronato che sfiora solamente. 0-1!

10' - Farronato ferma una conclusione lenta e sporca di Kenmoe da dentro l'area a seguito di un triangolo sulla destra che ha coinvolto anche Janjic e Zezelj.

8' - D'Agostino tenta la giocata colpendo di interno destro e cercando il gol "alla Insigne" ma senza inquadrare lo specchio.

5' - Gran sgasata sulla sinistra di Rocca che resiste di fisico al rientro di un paio di avversari, arriva sul fondo e crossa in mezzo all'area venendo però stoppato dalla retroguardia tedesca.

2' - Tiro al volo di Grisoni Fasana da dentro l'area di rigore a seguito di una punizione dalla corsia mancina di Rocca. Il tiro non è potentissimo e si spegne tra le mani di Walz.

15.00 - FISCHIO D'INIZIO A INTERELLO!

14.55 - Le squadre si preparano ad entrare in campo. Tra pochissimo il calcio d'inizio.

Ambizioni e punti (4, ndr) sono gli stessi, ragion per cui la sfida di oggi tra Inter e Stoccarda potrebbe risultare decisiva per il percorso di entrambe in questa Youth League. L'incontro odierno presso il Konami Center di Milano e valido per 5ª giornata di league fase dovrà servire da trampolino di lancio per permettere ai nerazzurri di risalire la china dopo un percorso sin qui tortuoso frutto di due sconfitte, un pareggio e una vittoria. La zona qualificazione alla fase ad eliminazione diretta (entro la 22ª su 36 squadre, ndr) dista provvisoriamente un punto, motivo per cui i giovani interisti dovranno rispondere con orgoglio anche sfruttando le ali dell'entusiasmo a seguito della vittoria in Primavera 1 contro la Juventus che ha permesso ai ragazzi di Bigica di riprendersi la testa del campionato.