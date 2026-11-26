Il portiere dell’Inter Josep Martinez ha chiesto di patteggiare una pena di un anno di reclusione, con sospensione condizionale e risarcimento del danno, per l’incidente stradale costato la vita a Paolo Saibene, 81 anni. La tragedia risale al 28 ottobre 2025, quando il calciatore investì con la propria auto l’anziano, che si spostava su una carrozzina elettrica a Fenegrò, in provincia di Como.

La Procura dà il consenso all’accordo

La Procura di Como ha chiesto il rinvio a giudizio del portiere, ma ha espresso il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento. L’intesa dovrà ora essere valutata dal giudice, chiamato a fissare un’udienza per decidere se ratificare la pena concordata.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’anziano avrebbe invaso la corsia di marcia dell’automobile condotta da Martinez, probabilmente a causa di un malore. La circostanza sarebbe stata riferita da due testimoni. Il portiere non sarebbe riuscito a evitare l’impatto e sull’asfalto non furono rilevate tracce di frenata. La vicenda giudiziaria si avvia così verso una possibile conclusione con il patteggiamento, che resta subordinato alla decisione del tribunale.