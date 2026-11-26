L’Inter si conferma tra le squadre più seguite in Europa. Dopo cinque giornate della League Phase della Champions League 2026/27, i nerazzurri occupano il quarto posto nella classifica degli spettatori medi allo stadio, con 73.738 presenze a partita. Davanti ci sono soltanto Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Real Madrid.
Secondo i dati elaborati da Calcio e Finanza sulla base dei report ufficiali UEFA, l’Inter ha registrato complessivamente 221.214 spettatori nelle tre gare casalinghe disputate, con 74.003 presenze nell’ultima partita. Un risultato che conferma il grande seguito del pubblico nerazzurro a San Siro.
Tra le italiane spicca anche la Roma, che si piazza all’ottavo posto con una media di 64.328 spettatori e 128.655 presenze complessive nelle prime due gare interne. Più indietro il Napoli, al 23° posto con 39.590 spettatori di media, mentre il Como occupa la 35ª posizione, condizionato anche dalla capienza ridotta dello stadio Sinigaglia. In testa alla graduatoria c’è il Borussia Dortmund, con una media di 79.433 spettatori, seguito dal Bayern Monaco (75.000) e dal Real Madrid (74.683). L’Inter precede il Manchester United, quinto con 73.716 presenze medie.
Interessante anche la classifica relativa al tasso di riempimento degli impianti. Il Bayern Monaco guida con il 99,97%, seguito dal Paris Saint-Germain al 99,91% e dal PSV Eindhoven al 99,71%. Tra le italiane il Como supera il 97%, mentre l’Inter si avvicina alla stessa soglia e la Roma supera il 93%. Più staccato il Napoli, con poco più del 72%.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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