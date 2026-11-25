Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu analizza così a Inter TV la gara vinta in Champions League contro lo Stoccarda: “C’è bisogno di equilibrio, di un po’ di tutto - ha esordito -, non si può separare la fase con palla e senza palla. Oggi abbiamo fatto bene le due fasi, io mi prendo quanto di buono è stato fatto, non abbiamo subito mai ripartenze anche se oggi era una partita sporca perché loro sono una squadra che ti fa giocare sporco, che ti chiude gli spazi. Serviva una partita di qualità e di personalità e per lunghi tratti lo abbiamo fatto. Ci siamo riusciti segnando due gol senza subire”.

Quanto può dare lo slancio in vista delle prossime gare?

“Siamo consapevoli di avere tanti impegni, vogliamo portare in campo sempre la nostra miglior versione dal punto di vista fisico, tecnico e anche mentale”.