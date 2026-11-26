"Dobbiamo concentrarci su ogni partita, non siamo qualificati". E' l'imperativo di Yann Bisseck, ai microfoni di TNT Sport Mexico, dopo la vittoria dell'Inter in Champions League contro lo Stoccarda.

"La Champions con questo format è molto difficile, ma con tre vittorie di fila siamo sul pezzo - dice -. Se continuiamo così vedremo cosa succederà. Lautaro? E' un attaccante, può morire per fare un gol... La sua cattiveria è una grande qualità, è entrato molto bene anche in fase difensiva. Ha portato avanti la squadra, è molto importante averlo in campo".