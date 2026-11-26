Ci sarà bisogno di un approfondimento medico per capire l'entità del problema che ha costretto Alessandro Bastoni ad uscire dal campo al 41' di Inter-Stoccarda, ieri sera. Il difensore ha accusato un indolenzimento al quadricipite che, come spiegato da Cristian Chivu, non sembra far presagire una lesione. Anche lo stesso giocatore, stuzzicato dai cronisti in zona mista, mentre stava uscendo da San Siro, ha rassicurato tutti dicendo che fosse 'tutto a posto'. Gli esami, in programma domani, chiariranno meglio se le sensazioni sono fondate. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.