Sebastian Hoeneß, allenatore dello Stoccarda, arriva in sala conferenze a San Siro per commentare l'esito di questa sfida di Champions League contro l'Inter. Così la valuta il tecnico tedesco nelle parole riportate dall'inviato di FcInterNews.it: "Abbiamo approcciato bene la gara, con alcune occasioni importanti come quella di Demirovic. Poi l'Inter ci ha messo pressione ma noi ci abbiamo messo tanta passione. Forse abbiamo concesso troppo a fine primo tempo, abbiamo fatto degli errori e questo mi fa arrabbiare. Dovevamo sfruttare meglio certe occasioni e dare meno spazio a loro. Nel secondo tempo ci abbiamo messo qualcosa in più ma avremmo dovuto essere più reattivi in alcune situazioni. L'Inter è fortissima, lo sapevamo. La situazione del rigore è amara perché è stato un errore, poi abbiamo avuto molta intensità in area loro, siamo stati bravi anche nei recuperi. Andiamo a casa con l'amaro in bocca, non pensavamo di poter iniziare così bene e chiudere con questo risultato. La mia squadra ha creato, sulle palle ferme non ci siamo comportati così bene. A volte serviva fare quel passo in più, l'Inter è stata molto cinica. Poi abbiamo pensato di poter avere un rigore; c'è molta amarezza ma abbiamo dato il massimo creando fino al 94esimo. Dobbiamo essere in grado di gestire meglio certi momenti del match, al di là delle perdite di palla bisogna fare meglio alcune cose. Ma la prestazione è positiva, ho visto uno Stoccarda al livello di un avversario e di uno stadio così, questo è un buon segno. Dobbiamo rimanere sul pezzo e spingere sull'acceleratore, portando a casa ciò che c'è di positivo".

Nessuno si immaginava il 3-4-3 e che avresti lasciato via inizialmente nomi importanti, come mai?

"Volevamo avere un baricentro forte dall'inizio con tanti giocatori importanti. Ci serviva più un numero otto, a Fuhrich ho chiesto un sacrificio in avanti per mettere Nartey. Abbiamo avuto un buon mix di tante cose e da questo punto di vista non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Devo prendere delle decisioni e lo faccio in base a come vedo la squadra".