L’Inter supera lo Stoccarda per 2-0 al termine di una partita in cui riesce progressivamente a imporre la propria organizzazione tattica e a sfruttare gli spazi concessi dalla formazione tedesca. La squadra di Cristian Chivu parte dal consueto 3-5-2, caratterizzato da una costruzione fluida e da continui movimenti dei centrocampisti per favorire la progressione del pallone. Dall’altra parte, Sebastian Hoeneß dispone lo Stoccarda con un 3-4-3 dinamico, nel quale gli esterni e i tre giocatori offensivi partecipano attivamente alla costruzione e alla pressione.
Superiorità in mezzo
L’Inter imposta la propria costruzione dal basso attraverso una disposizione a tre, con Sucic che si abbassa frequentemente sulla linea difensiva per partecipare alla prima impostazione e offrire una soluzione aggiuntiva a Bisseck, Akanji e Bastoni. Questo movimento permette a Barella e Mkhitaryan di mantenere una posizione più avanzata, occupando gli spazi intermedi e cercando di ricevere alle spalle della prima pressione avversaria. Sulle corsie esterne, Spence e Carlos Augusto garantiscono ampiezza, mentre Esposito e Thuram lavorano su movimenti complementari: il primo tende ad abbassarsi per favorire le combinazioni e collegare i reparti, il francese cerca invece di attaccare la profondità e sfruttare gli spazi alle spalle dei difensori. Lo Stoccarda risponde con il 3-4-3, affidando a Demirovic il compito di guidare la pressione centrale, supportato da Führich ed El Khannouss, che cercano di indirizzare la costruzione nerazzurra verso le corsie laterali. I teseschi partono forti in pressione uomo su uomo e aggrediscono alti i nerazzurri. Nartey e Spalt presidiano la zona centrale, mentre Vagnoman e Mittelstädt devono occuparsi degli esterni interisti, alternando compiti difensivi e partecipazione alla fase offensiva. La squadra di Hoeneß cerca inoltre di sviluppare il proprio gioco attraverso le combinazioni tra Führich, El Khannouss e Demirovic, con Mittelstädt particolarmente coinvolto nella progressione sulla sinistra. Quando riesce a superare la prima pressione, però, l’Inter trova spazio soprattutto attraverso le verticalizzazioni di Esposito e gli inserimenti di Barella e Mkhitaryan, oltre alle iniziative individuali di Thuram. La struttura nerazzurra si dimostra così efficace nel creare superiorità nella zona centrale e nel trasformare il recupero del pallone in situazioni di attacco rapido.
Maggiore verticalità
Nella ripresa l’Inter mantiene i principi della propria organizzazione, ma modifica progressivamente alcuni riferimenti attraverso i cambi e una gestione più attenta degli spazi. La costruzione continua a svilupparsi attraverso Akanji e Bisseck, con Sucic che alterna la posizione davanti alla difesa agli abbassamenti necessari per facilitare l’uscita del pallone. Barella e Mkhitaryan mantengono il compito di occupare gli spazi tra le linee, mentre Esposito continua a lottare centimetro per centimentro con Chabot e a offrire un riferimento per le combinazioni centrali. Lo Stoccarda prova invece ad aumentare il peso offensivo della propria struttura, portando maggiormente in avanti gli esterni e cercando di coinvolgere Leweling, Führich e successivamente Undav nelle situazioni di uno contro uno e negli attacchi all’area. L’ingresso di Stiller permette inoltre ai tedeschi di avere un riferimento più ordinato nella gestione del possesso, ma l’aumento degli uomini oltre la linea della palla finisce per lasciare maggiori possibilità di ripartenza all’Inter. L’ingresso di Lautaro al posto di Thuram aggiunge un riferimento più associativo negli ultimi metri, mentre Curtis Jones prende il posto di Mkhitaryan e contribuisce alla gestione degli spazi centrali. Proprio attraverso una maggiore verticalità e la capacità di sfruttare le disattenzioni avversarie, i nerazzurri riescono a trovare soluzioni decisive: Dimarco diventa un riferimento fondamentale sulla sinistra, mentre Lautaro attacca l’area con i tempi giusti, beneficiando anche del movimento di Esposito, che libera lo spazio con un velo. Lo Stoccarda, costretto a sbilanciarsi ulteriormente alla ricerca del pareggio, concede così all’Inter le condizioni ideali per colpire in transizione e gestire il finale di gara con maggiore controllo.
Autore: Riccardo Despali / Twitter: @RiccardoDespali
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