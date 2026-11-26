Prosegue la preparazione del Genoa in vista della partita di campionato contro l’Inter, primo atto di un duello che prevede anche l'incrocio di Coppa Italia nel giro di quattro giorni. La seduta odierna, andata in scena a Pegli questa mattina agli ordini di Daniele De Rossi, è durata circa un’ora e mezza sul campo del Pio, dove non si è visto Leo Østigård, segnalato in lento miglioramento.