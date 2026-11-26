Protagonista di 'Reload', produzione di Sky Sport dedicata alla vita e alla carriera dei talent de 'La Casa dello Sport, Walter Zenga ha parlato così degli inizi della sua avventura da allenatore giramondo: "Vado a Boston, nella MLS, per due motivi principalmente: mi ero separato e mi ero stufato del campionato di Serie B - il ricordo dell'ex portiere dell'Inter -. Divento giocatore-allenatore, poi allenatore. Poi inizio un'altra vita dopo il mio ritorno in Italia: vado in Romania al FC Național di Bucarest e a giugno mi chiama la Steaua, la squadra più importante del Paese. Con la Steaua facciamo un percorso straordinario in Europa League culminato con la vittoria ai rigori contro il Valencia di Ranieri, Corradi, Di Vaio... Nel giro di due anni, divento il primo allenatore straniero nella storia dello Steaua e della Stella Rossa di Belgrado. Ho girato tanto come Ulisse, poi mi sono ritrovato a a chiedermi: 'Ma casa mia dove è?'".