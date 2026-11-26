Con la stoccata, grazie alla quale ha regalato all'Inter il raddoppio nella vittoria sullo Stoccarda, Lautaro Martinez si è guadagnato la candidatura al premio 'Gol of the day' del mercoledì della quinta giornata della League Phase di Champions. Il tiro vincente in controbalzo del Toro, che ha baciato il palo e si è infilato alle spalle di Siemen, è in lizza con le reti di Florian Wirtz in Bruges-Liverpoool 3-0, di Ayase Ueda in Lille-Bayern 2-1 e Alexander Sorloth in Atletico-Viking 2-0.