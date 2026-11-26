"Abodi mi ha suggerito e consigliato di organizzare un incontro a cui ieri hanno partecipato Sessa e Uva, io ero in presenza al ministero e abbiamo fatto il punto sugli stadi per l'Europeo del 2032. Inoltre, ho condiviso una buona idea del ministro, ovvero quella di fare il punto della situazione con periodicità scandita perché abbiamo davanti poco tempo prima di declinare la famosa cinquina per gli Europei" Lo ha detto Giovanni Malagò, commissario della Figc, parlando a margine di un evento al Salone d'onore del CONI. Lo riporta ANSA.