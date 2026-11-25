Prosegue il percorso di 'Girls Chatting', il format che crea occasioni di incontro e condivisione tra protagoniste del calcio femminile, mettendo a confronto esperienze, percorsi professionali e prospettive sul movimento. Nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, l'Inter HQ ha ospitato il terzo episodio dell'iniziativa, con Lina Magull, centrocampista di Women Women, e Tamar Dongus, difensore dello Stoccarda, protagoniste di una conversazione dedicata alle rispettive vite e carriere e all'evoluzione del calcio femminile.

Il dialogo tra le due giocatrici è stato seguito da un pubblico speciale: le ragazze del Settore Giovanile nerazzurro, che hanno avuto l'opportunità di ascoltare direttamente le esperienze delle due calciatrici professioniste, intervenire con domande e confrontarsi con loro su aspetti della vita dentro e fuori dal campo. Un momento di condivisione e ispirazione, pensato per avvicinare le giovani atlete alle storie di chi ha già costruito il proprio percorso nel calcio e trasmettere, attraverso il dialogo diretto, valori, insegnamenti e ambizioni dello sport.