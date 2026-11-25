Nel post-partita di Inter-Stoccarda, per commentare il successo dei nerazzurri a Sky Sport è arrivato Yann Bisseck: "Per me dobbiamo sempre stare sul pezzo. Oggi, per esempio, nel primo tempo abbiamo creato tanto anche se non entrava. Se siamo concentrati in fase difensiva, possiamo vincerne tante. L'occasione? Dovevo tirare col sinistro perché col destro non funziona (scherza, ndr). Provo sempre ad aiutare la squadra in ogni situazione. Stasera, comunque, possiamo essere felici".
I gol di troppo subiti in stagione?
"'C'è sempre tanto da migliorare. In campionato siamo 3 punti dietro la Lazio. Non ingigantiamo i problemi. Dobbiamo migliorare in difesa, continuando a imparare dagli errori. Ho tanta fiducia".
Sezione: News / Data: Mer 25 novembre 2026 alle 23:24
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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