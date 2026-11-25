Il River continua a lavorare in vista della prossima finestra di mercato estiva e, nell'ambito del suo obiettivo di rinforzare il pacchetto di difensori centrali, uno dei principali grattacapi del 2026, mantiene avanzate trattative con l'Inter per l'acquisto di Tomás Palacios, difensore attualmente in prestito all'Estudiantes che sabato si giocherà a Montevideo la finale di Copa Libertadores contro il Palmeiras. Sebbene il club di La Plata abbia un'opzione per riscattare il suo contratto, considera la possibilità di acquisirlo molto complicata e attenderà comunque il risultato della partita contro il Palmeiras. Nel frattempo, il River Plate sta facendo progressi nella trattativa per assicurarsi le sue prestazioni.

L'Inter valuta il difensore sei milioni di euro, anche se il River Plate, secondo TyC Sports, contrariamente a quanto trapelato nelle prime ore quando si parlava di acquisto a titolo definitivo, proverà a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, proprio come aveva fatto a gennaio il Pincha. Sarà poi l'Inter a decidere se accettare o meno. Palacios è un giocatore chiave per l'Estudiantes, con 35 presenze quest'anno, quasi tutte da titolare, tra cui la Supercoppa argentina, la Supercoppa internazionale e nove partite nell'attuale edizione della Coppa Libertadores, con buone possibilità di partire titolare anche sabato in finale.