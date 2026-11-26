La vittoria con annesso clean sheet, soprattutto dopo quanto era successo a Bergamo, non può che soddisfare doppiamente Manuel Akanji, che ha parlato così, alla RSI, del 2-0 rifilato dall'Inter allo Stoccarda in Champions: "Era importante mostrare una reazione dopo la partita del weekend, e penso che l’abbiamo fatto - le parole del difensore svizzero -. Penso che, per noi, sia molto importante difendere come squadra. E, naturalmente, mantenere la porta inviolata è la cosa migliore. Cerchiamo di subire il minor numero possibile di gol. Sappiamo che siamo sempre capaci di segnare. Ma questo, naturalmente, deriva dalla stabilità difensiva. Così possiamo vincere ogni partita".

Stai giocando in diverse posizioni della difesa, tra club e Nazionale: come la gestisci?

"Dico che mi piace. Mi dà varietà, in questo modo non gioco sempre la stessa partita, e di questo sono contento. Gioco in molte posizioni diverse. Come detto, in nazionale come terzino sinistro, qui al centro e a destra: mi piace. Cerco semplicemente di dare il massimo e di rendere al meglio ovunque giochi".

Hai fatto anche alcuni salvataggi decisivi.

"Cerco di dare stabilità alla squadra. La cosa più importante è vincere i duelli. E cerco di farlo da dietro, proprio come i miei compagni intorno a me; cerchiamo insieme di difendere la porta".