Terzo clean sheet consecutivo per l'Inter in Champions League, dopo quelli contro lo Shakhtar Donetsk a Milano e il Feyenoord a Rotterdam. E per la terza volta consecutiva, nella competizione, i nerazzurri mostrano una solidità offensiva che stona con altre prestazioni recenti, soprattutto quella di Bergamo. Dopo le numerose occasioni dal gol concesse al Real Madrid al Bernabeu e le quattro sberle rimediate in casa contro il Club Brugge, Cristian Chivu ha stretto i bulloni della fase difensiva in Europa, dove i rischi di subire imbarcate sono superiori sia per la qualità delle avversarie sia per il loro modo di stare in campo. Una missione finora compiuta alla grande, come testimoniano i numeri, che adesso bisognerà ripetere sia a Dortmund contro il Borussia sia a San Siro contro il Liverpool, due test significativi da questo punto di vista rispetto alle ultime tre avversarie.

Predominio sterile

La lezione subita contro i belgi è servita alla squadra nerazzurra, che consapevole del ritardo accumulato in classifica ha optato per un atteggiamento meno spregiudicato in Champions League, frenando in parte gli istinti offensivi e dando priorità all'equilibrio. Basti pensare al dato del possesso palla dell'Inter. Contro gli ucraini, complice anche l'espulsione di Alessandro Bastoni nel secondo tempo e il vantaggio firmato da Carlos Augusto che ha costretto gli ospiti a spingere nel finale, è stato del 45%. Al De Kuip, forte anche del vantaggio raggiunto in avvio di gara con Yann Bisseck, i giocatori di Chivu hanno tenuto il pallone per il 47% del tempo, colpendo in ripartenza al momento opportuno fino a vincere 3-0. Ieri sera, contro lo Stoccarda, c'è stato un democratico 50,8%, con prevalenza tedesca nella ripresa (60%), anche a causa del risultato che stava maturando.

Cambio di rotta

Queste percentuali però non possono essere la cartina tornasole di un approccio più contenuto, perché a fare la differenza è anche il modo in cui viene lasciato il pallone agli avversari. Se dietro c'è organizzazione difensiva anche un predominio territoriale avversario può risultare sterile. E ieri sera, come il 21 ottobre e il 3 novembre, l'Inter si è difesa con ordine, lasciando solo una sterile percentuale di possesso palla ai rivali. Si pensi ai tiri nello specchio concessi: 4 contro lo Shakhtar (in inferiorità numerica), 2 a Rotterdam e 2 contro lo Stoccarda. Otto conclusioni in porta complessive, media di 2,7 nelle ultime tre partite di Champions. Una miseria, considerando i primi due impegni in Champions: tra Real Madrid e Club Brugge, verso Pepo Martinez sono arrivate ben 16 conclusioni, equamente divise tra spagnoli e belgi. E le reti subite sono state 6, con due sconfitte sul groppone. Probabilmente è stato lo choc contro Yann Sommer & Co. a dare una svolta positiva in Europa.

Ritorno all'inizio

Infine, con il terzo clean sheet consecutivo Chivu ha ripreso dove aveva iniziato la sua esperienza in Champions da allenatore nerazzurro. All'inizio della scorsa League Phase, l'Inter infatti non aveva subito gol nelle prime tre partite contro Ajax (0-2), Slavia Praga (3-0) e Union Saint-Gilloise (0-4), spezzando l'inviolabilità al Meazza contro il modesto Kairat Almaty (2-1). Da allora la tripletta non si è più verificata e per 9 partite la porta è rimasta inviolata solo in una, a Dortmund contro il Borussia. Che sia di buon auspicio per puntare al poker già tra un paio di settimane.