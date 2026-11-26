Petar Sucic, autore del rigore dell’1-0 dopo quello realizzato contro l’Atalanta, parla così a Inter TV dopo lqa vittoria sullo Stoccarda: “Come dico sempre io lavoro sempre per la squadra, mi alleno sempre sui rigori e sono felice che la squadra mi abbia scelto per calciarlo. Sono felice di averlo segnato e di aver reso felici i compagni e i tifosi. Oggi siamo stati un po’ sfortunati, abbiamo segnato solo due gol ma potevamo farne cinque, ma l’importante è che creiamo sempre e che alla fine abbiamo vinto. Abbiamo tante partite, dobbiamo restare concentrati, non è possibile giocare sempre al massimo ma ci alleniamo per giocarle tutte al meglio e vincerne il più possibile”.