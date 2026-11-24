Claudemir Jerônimo Barreto, in arte Cacau, è uno degli attaccanti più importanti di tutta la storia dello Stoccarda. Per il brasiliano naturalizzato tedesco i numeri parlano chiaramente: 341 partite e 106 gol con i tedeschi. Per questo ha tutta l'autorevolezza necessaria per parlare, ai microfoni di FcInterNews.it, della partita in programma domani al Meazza tra l'Inter e gli Svevi e di altri argomenti più 'interni' al club di cui ha difeso i colori quando era in attività.
Cosa pensa della partita contro l’Inter del suo Stoccarda?
“Per noi è una delle più grandi partite della Champions League, l'Inter ha una grande tradizione, tutti sono entusiasti di andare a San Siro e giocare questa partita”.
Crede che l'Inter sia favorita?
“Sì, direi 55% per l'Inter e 45% per lo Stoccarda, i nerazzurri hanno più esperienza e molti grandi giocatori, ma penso che lo Stoccarda arriverà a San Siro e giocherà bene, cercando di vincere la partita”.
Chi può fare la differenza per lo Stoccarda?
“El Khannouss. Ha la qualità di cambiare la partita e le situazioni di gioco con un passaggio vincente, per me è il miglior giocatore della squadra”.
Cosa ne pensa di Finn Jeltsch che è sul taccuino dell’Inter?
“Per prima cosa che è un giocatore dal cartellino molto caro. È un calciatore brillante, molto giovane, un professionista, con una buona qualità anche in attacco. Ha solo 20 anni, imparerà in futuro. Ma come ho detto è molto costoso. Penso che per comprarlo servano più di 40 milioni”.
Ma il valore del suo cartellino è così alto perché in Germania tutti pensano che possa diventare un vero campione?
“Sì, perché è già nella prima squadra. E gioca ad alto livello da quasi 2 anni. E' anche nella squadra Nazionale della Germania. Penso che sia la ragione per cui trovare un giocatore con queste qualità e questa esperienza a grande livello sia molto difficile”.
Stiller potrebbe non essere della partita.
“Sarebbe una brutta notizia per lo Stoccarda perché è un giocatore davvero forte, centrale per la squadra. Penso che si stia cercando di trovare una soluzione (il giocatore è partito per Milano, ndr)”.
Cosa pensa dell’Inter?
“Penso che sia un club con una grande esperienza, con molti giocatori che possono fare la differenza. E per questo motivo ho detto che l'Inter è leggermente favorita sullo Stoccarda. Ho visto le partite prima della sosta contro Feyenoord e Como, giocano calmi, cercando l’imbucata, senza scoprirsi, penso che l’Inter pratichi una sorta di catenaccio, ma lo dico nel senso positivo del termine. Non si scopre e non attacca in modo scriteriato (intervista realizzata prima di Atalanta-Inter, ndr)”.
Quali giocatori dell’Inter apprezza maggiormente?
“Pio Esposito, per me è un giocatore dinamico e fisico. Poi direi Lautaro e Calhanoglu. Alcuni di questi giocatori hanno raggiunto due finali di Champions League in tre anni, penso sia molto difficile, ma non impossibile che questa Inter arrivi all’ultimo atto del torneo”.
Lei ha mai affrontato l’Inter in carriera?
“Sì, nel 2003, perdemmo 2-0 in amichevole. Mi marcava Gamarra, fortissimo! Davanti c’era Vieri, una potenza. Più forti noi o Inter e Stoccarda attuali? Noi e i nerazzurri di allora!”.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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