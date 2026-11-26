Ci sono tre rappresentanti della Serie A nel Team of The Week UEFA della quinta giornata della League Phase di Champions. Si tratta di Mario Hermoso (Roma), Luis Milla (Como) e Nicolò Barella (Inter), tutti premiati con il riconsocimento di MVP nelle rispettive gare disputate tra ieri e l'altro ieri. La fantaformazione include anche due madridisti, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, grandi protagonisti nella goleada della squadra di José Mourinho contro il PSV.

Introducing your Team of the Week @Hyundai_Global | #UCLTOTW https://t.co/yUwbYk3861 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2026