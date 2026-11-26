L’Inter supera lo Stoccarda 2-0 a San Siro e risponde nel migliore dei modi al pareggio contro l’Atalanta. Una vittoria senza spettacolo, evidenzia La Repubblica, ma preziosa per la classifica di Champions e per ritrovare solidità dopo il 4-4 di Bergamo.

Tanta sostanza

Dopo un primo tempo sottotono, l’Inter si è svegliata nel finale con una conclusione di Barella, fermata dal palo e dal portiere Seimen. Nella ripresa, i nerazzurri hanno sbloccato il risultato con Sucic, su rigore concesso per un tocco di mano di Vagnoman su cross di Dimarco. A chiudere la partita è stato Lautaro Martinez, al rientro dall’infortunio, con un gol su assist di Dimarco e velo di Pio Esposito.

Nove punti e un obiettivo europeo

La squadra di Chivu sale a quota nove punti nel girone di Champions, centrando la terza vittoria consecutiva senza subire gol dopo le due sconfitte iniziali. Per raggiungere quota 16 e puntare direttamente agli ottavi, senza passare dai play-off, serviranno altri sette punti nelle ultime tre partite contro Borussia Dortmund, Liverpool e Slovan Bratislava. Un traguardo importante anche in ottica campionato, con una corsa scudetto aperta a più squadre e il rischio che due gare europee in più possano pesare.

Da valutare le condizioni di Bastoni

La nota negativa della serata è l’infortunio di Bastoni, uscito nel primo tempo per un indolenzimento al quadricipite. Le sue condizioni saranno valutate, in un momento in cui l’Inter deve affrontare sette partite da qui a Natale e ha già Çalhanoglu indisponibile.

Ora serve continuità

Lo Stoccarda ha mostrato una buona organizzazione e un approccio offensivo, ma non è riuscito a impensierire seriamente i nerazzurri. Chivu ha gestito le energie nella ripresa, inserendo Jones e Lautaro al posto di Mkhitaryan e Thuram, mentre il tecnico tedesco Hoeness ha provato a rendere la squadra più offensiva senza ottenere risultati. L’Inter ha così controllato il finale, confermando la propria capacità di reagire dopo una partita negativa. Ora, come sottolineato da Barella alla vigilia, la sfida è trovare continuità.