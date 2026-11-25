Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-0 dell'Inter contro lo Stoccarda.

"L'Inter torna a fare l'Inter, prestazione non priva di difetti, non siamo ancora al 100%, ma alla fine era il momento di quagliare e portare a casa la vittoria. Ha badato al sodo. Carlos Augusto clamoroso. Mancano 3 partite, possiamo qualificarci ancora nella top8. Bisogna fare 4 punti nelle prossime due. Grande partita di Pio e Thuram, ottima prova di Barella".