La scelta dell'Inter di mettersi in blocco basso nei minuti finali del match di Bergamo, che fosse una strategia tattica o semplice gestione della fatica, non ha pagato ma, anzi, ha provocato l'effetto opposto, consentendo all'Atalanta di portare a segno quegli attacchi che le hanno permesso di agguantare un 4-4 che, a un certo punto, sembrava insperato.

Un atteggiamento che Emiliano Vivivano ha fortemente criticato nel corso del suo intervento per Cronache di Spogliatoio: ""Questa cosa, per me, è discretamente inaccettabile - le parole dell'ex portiere -. Non è una questione di errori individuali, che pure ci sono stati, o di condizione fisica. L'Inter ha deciso di consegnarsi all'Atalanta abbassandosi in quella maniera. E' inaccettabile soprattutto vedendo che bastava attaccare per arrivare in porta. Capisco che a volte sia quasi inevitabile abbassarsi, faccio l'esempio del Napoli contro il Manchester City, ma a Bergamo non era quel tipo di partita. L'Atalanta ha tentato il tutto per tutto e ha dei meriti, ma l'Inter si è consegnata. Thuram, a un certo punto, ha fatto quinto di centrocampo, Curtis Jones passeggiava per il campo, mentre Lautaro si vedeva che non è in condizione. Al di là delle individualità, l'idea è stata sbagliata".