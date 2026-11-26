Quella piccola iniezione di fiducia che ci voleva dopo una domenica sera da perdere il sonno. A dire il vero, il pensiero di quel rocambolesco epilogo consumatosi nel corso della sfida della New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Inter bussa ancora al portone dei tifosi interisti. Scacciare il nervoso era impresa ardua, eppure la vittoria in Champions League contro lo Stoccarda potrebbe aver messo un po' di ghiaccio su una ferita ancora pulsante. I tre punti strappati contro i tedeschi non vanno sottovalutati in alcun modo poiché, per quanto il successo fosse divenuta una conditio sine qua non, la possibilità di centrare quantomeno i playoff è ormai obbiettivo pressoché in cassaforte. Attenzione! Sic stantibus rebus, potrebbe non essere detta l'ultima parola nemmeno per quanto riguarda l'accesso diretto agli ottavi di finale della competizione: difatti, qualora i nerazzurri dovessero mettere a segno un malloppo di altri sei punti o giù di lì, i vari incroci tra differenza reti e compagnia cantante potrebbero regalare a Chivu e adepti una delle ultime posizioni utili per saltare gli spareggi. Certo, la trasferta contro il Borussia Dortmund e l'incrocio casalingo contro il Liverpool potrebbero riservare più di qualche grattacapo, ma mai dire mai. Tornando al match di San Siro, una serie di decisi passi avanti rispetto al tonfo alle pendici delle Orobie si è registrato eccome. Benissimo il ritorno al gol di capitan Lautaro Martinez e la ormai abitudinaria prestazione di peso e sacrificio di Esposito, ma ciò su cui risulta ugualmente doveroso spendere qualche minuto è un aspetto collettivo relativo alla tenuta difensiva.

Il riscatto della difesa

Il primo interrogativo che ci si pone dopo una sfida come quella contro la Dea è necessariamente indirizzato alla difesa. Una difesa che contro i bergamaschi ha sbandato pericolosamente e che ha peccato in un fondamentale di cui mai bisognerebbe risultare deficitari: la concentrazione. Quella rilassatezza risultata deleteria contro i rivali omocromatici sembra - ribadiamo il sembra - aver lasciato spazio ad un'accortezza che più si confa ad una compagine del prestigio dei meneghini. In questo senso, il plauso della serata è da destinarsi ad una triade di baldi "moschettieri": non Porthos, non Aramis e nemmeno Athos, bensì Carlos Augusto, Bisseck e Akanji. Con lo stesso senso del dovere che animava i tre personaggi frutto della penna di Alexandre Dumas nello sventare una congiura contro il re e la regina di Francia, il brasiliano, il tedesco e lo svizzero non hanno tremato quando chiamati a sguainare la spada e difendere con le unghie e con i denti la sacralità della propria porta. Finalmente, i tre umili servitori del Biscione, al grido all'unisono di "uno per tutti, tutti per uno", hanno risposto coi fatti lanciando ciascuno un concreto e pragmatico segnale di riscossa. Sono infatti almeno tre le reti sventate dalla triade di difensori nerazzurri, ognuno dei quali è singolarmente balzato agli onori della cronaca per un deciso contributo alla causa. Primo tra tutti vi è il teutonico, lesto a stoppare una conclusione ravvicinata di Nartey su sviluppi da calcio d'angolo e a favorire la successiva presa di Martinez; non è da meno il terzino ex Monza, meritevole di un encomio per un provvidenziale anticipo su Demirovic pronto a colpire a botta sicura da pochissimi centimetri e da posizione estremamente invitante; infine, l'elvetico centrale ex Manchester City ha ricordato a tutti di essere - quando in forma - un difensore di primissimo livello, suggellando una prestazione di assoluto spessore con un vigoroso anticipo in scivolata volto a togliere a El Khannouss un gol che sembrava ormai inevitabile. Lame incrociate per un unico grido: "tutti per l'Inter".