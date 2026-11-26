L'Inter si mette alle spalle il blackout difensivo di Bergamo battendo 2-0 in Champions League lo Stoccarda, anche grazie al contributo di Pepo Martinez. Che, a inizio partita, è riuscito a compiere un intervento decisivo su Fuhrich che ha permesso allla squadra di Cristian Chivu di non andare in svantaggio e, soprattutto, di chiudere la sua prestazione con il terzo clean sheet consecutivo in Europa. "Tre punti importanti", il messaggio laconico scritto dal portiere spagnolo su Instagram.