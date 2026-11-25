Arriva in sala conferenze di San Siro il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, che commenta coi cronisti presenti tra i quali l'inviato di FcInterNews.it l'esito del match contro lo Stoccarda. Queste le sue dichiarazioni:
Vittoria tutt'altro che scontata, la terza di fila in Champions. Cosa c'è da migliorare per le prime otto?
"Tanto, sotto ogni punto di vista. Ma questo è il compito, la nostra legacy... Dobbiamo essere la nostra miglior versione, quelli che accontentano sé stessi e non solo. Dobbiamo essere squadra e oggi lo abbiamo fatto bene malgrado la qualità e l'intensità dell'avversario. Abbiamo accettato tante cose, mantenendo la lucidità e la qualità per creare occasioni nel primo tempo e le azioni dei gol stando sempre sul pezzo con intensità e compattezza per non subire. Siamo contenti per la vittoria e la prestazione, forse non la migliore di sempre ma nel calcio va accettato. Bisogna capire i momenti e fare di tutto per portare a casa la vittoria".
Come sta Bastoni?
"Ha sentito un indurimento, problema che si portava da qualche giorno. Dovrà fare gli esami".
Nessuno ha tre attaccanti forti come i vostri in Italia, intende gestirli per far fare loro lo stesso minutaggio o Lautaro lo consideriamo fuori?
"Abbiamo tre attaccanti buoni. Lautaro dopo 6-7 settimane di stop e 12' a Bergamo ha avuto qualche minuto in più stasera. Siamo contenti per lui, quando un attaccante segna dopo tanto tempo è un'iniezione di fiducia e autostima, anche se non è che ne avesse bisogno. Siamo contenti di quello che hanno messo Esposito e Thuram in questo periodo, anche oggi. Speriamo rimangano a questi livelli sapendo che gli attaccanti vivono di gioie collettive e personali e serve molta attenzione per la loro integrità con tante partite da giocare ogni tre giorni. C'è bisogno di tutti, sperando che Bonny torni quanto prima".
Cos'è cambiato dopo i primi venti minuti? L'Inter ha fatto cose diverse o lo Stoccarda è calato?
"Sapevamo che loro mettono tanta intensità all'inizio, ma hanno messo anche qualità nel palleggio e nel trovare terzi uomini e combinazioni che se ti distrai puoi pagare. Siamo stati bravi a rimanere lucidi e non innervosirci, mantenendo qualità palla al piede con un primo tempo in crescendo. Potevamo fare meglio in ripartenza, abbiamo avuto quell'occasione con Barella, siamo stati bravi a mantenere lucidità perché sappiamo che le partite durano 95 minuti. Bisogna stare sul pezzo sempre e oggi lo abbiamo fatto bene".
Il secondo gol è stato di una bellezza inaudita.
"Sono tutti giocatori di altissimo livello, da chi passa come Dimarco, al velo di Esposito alla conclusione di Lautaro. Ha fatto la felicità della squadra, di chi era in tribuna, di chi era dietro che ha dovuto respingere qualche assalto. Il tutto senza perdere di vista che le partite durano 95 minuti".
Come si deve giocare con Borussia e Liverpool?
"Ora penso al Genoa, non posso fare altro. Avremo i rossoblu in campionato e Coppa Italia, poi avremo Frosinone e Dortmund. Sapevamo l'importanza di reagire dopo due sconfitte di fila ma la strada è ancora lunga, dobbiamo prendere partita dopo partita restando la nostra migliore versione e mantenendo le nostre ambizioni".
Dopo le prime due sconfitte c'era disorientamento, adesso c'è stato uno switch mentale?
"Noi abbiamo una mentalità che è quella di restare sul pezzo a prescindere dai risultati. Abbiamo una squadra ambiziosa, che vuole essere competitiva, che non si esalta quando vince e non fa drammi quando perde. Cerchiamo di lavorare sodo e di essere squadra, quando lavoriamo cerchiamo di essere ambiziosi. Non facciamo ragionamenti a lungo termine, lavoriamo per arrivare alla prossima partita nella nostra migliore condizione, restando ambiziosi e mantenendo la mentalità giusta per il resto della stagione".
Giudizio su Sucic?
"Mi è piaciuto per l'intensità messa, nel cercare la verticalità e portare via la palla quando serviva. Ha fatto una buona gara come tutti, siamo contenti del suo rendimento e consapevoli che ha margini di crescita. Oggi non ho visto il rigore, ho visto che ha tirato in mezzo. Ma dopo Calhanoglu e Zielinski abbiamo capito di avere un altro buon battitore".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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